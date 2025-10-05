Samsung A36: características de un celular barato, con pantalla de lujo y mucha IA de calidad

Este 2025, la gama media se ha convertido en uno de los segmentos más competitivos del mercado de celulares, donde Samsung ha cobrado un particular protagonismo y este año está marcando la hora con sus nuevos Galaxy, en el que el Samsung A36 tiene un lugar especial en los corazones de los usuarios, entre otras cosas, por sus funciones de inteligencia artificial.

Características del Samsung A36

Para comenzar, la review, debemos decir que el Samsung A36 tiene una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, a la vez de estar acompañado con resolución FullHD+, así como tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 1,200 nits, protección anticaídas Corning Gorilla Glass, así como resistencia al agua con IP67.

Asimismo, viene con un buen procesador, el Snapdragon 6 Gen 3 que funciona muy bien para aplicaciones pesadas como para videojuegos demandantes, así como RAM de 6GB y 8GB, así como 128GB y 256GB de memoria interna.

La fotografía del Samsung A36 mantiene un módulo de 3 sensores, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y grabación de video en 4K a 30fps.

El sistema operativo de este smartphone es el OneUI 7 basado en Android 15, contando a la vez con una política de actualizaciones de 6 años para dar soporte al software, así como para los parches de seguridad.

La batería del Samsung A36 lo hace bien con su potencia de 5,000mAh que te durará para casi todo el día, a la par de estar complementado con carga rápida de 45W para estar listo al 100 por ciento en 55 minutos.

Precio del Samsung A36

Si quieres comprarte el Samsung A36 este 2025 a un buen precio y beneficiarte de todas sus asombrosas especificaciones, toma nota porque estos son sus costos: