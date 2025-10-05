El Motorola con diseño en cuero, pantalla POLED, buena batería y mejor precio que el Samsung A36

Hoy vamos a repasar las bondades de un smartphone muy competente para el uso diario y un poco más: se trata del Motorola Edge 50 Fusion, un dispositivo que, además de su diseño elegante en cuero vegano, te dará un rendimiento notable con su pantalla, batería, así como notable resistencia.

Características del Motorola Edge 50 Fusion

El Motorola Edge 50 Fusion, cuenta con un peso muy ligero de 174.9 gramos, a la vez de pantalla POLED de 6,7 pulgadas, a la vez de resolución FullHD+, con tasa de refresco de 120 hercios para la versión latinoamerican (144Hz en la versión global), a la vez de compatibilidad con contenido HDR10+, 1,600 nits de brillo máximo, así como certificación IP68 que lo hace resistente al agua.

Del mismo modo, su procesador es el Snapdragon 7s Gen 2 para la versión global, en tanto que para Latinoamérica es el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de RAM de 8GB y 12GB, así como memoria interna de 128GB, de 256GB y 512GB.

La autonomía del Motorola Edge 50 Fusion consta de una batería de 5,000mAh para tener potencia de uso por casi todo un día, pero con una carga rápida de 68W para que en unos 45 minutos esté listo al 100 por ciento.

En cuanto a la fotografía, nos encontramos con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, a la vez de un ultra gran angular de 13 megapíxeles, en tanto que la frontal es de 32 megapíxeles; mientras que la grabación de video es de un máximo de 4K a 30fps.

Por otro lado, el Motorola Edge 50 Fusion nos brinda Android 14 en estado casi puro, siendo muy estable y fluido para usuarios que deseas sistemas operativos fluidos. Eso sí, cuenta con 3 años de actualizaciones para software y 4 para los parches de seguridad.

¿Vale la pena el Motorola Edge 50 Fusion en 2025?

Si estás buscando un celular con personalidad, que a la vez te de una gran experiencia en la pantalla, batería que cargue en pocos minutos, sistema operativo muy estable y harta resistencia, todo ello a un precio accesible, entonces el Motorola Edge 50 Fusion sí es una opción para comprar este 2025. Estos son sus precios actuales.