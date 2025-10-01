No es Xiaomi 17 | Motorola tiene el plegable más potente: Snapdragon Elite, RAM 16GB y buena batería

Ahora que están de moda los teléfonos con doble pantalla gracias al Xiaomi 17 Pro Max, es momento de hablar del Motorola Razr 60 Ultra, un smartphone plegable que, de acuerdo a muchos expertos, es el mejor de 2025 en su género y que, como pocos, ha logrado en este segmento tan de nicho acoplar especificaciones de altísima calidad.

La doble pantalla del Motorola Razr 60 Ultra

Con un peso de 199 gramos, el Motorola Razr 60 Ultra trae pantalla delantera AMOLED LTPO de 7 pulgadas con resolución Super HD, a la vez de 464 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco descomunal de 165Hz (como la que tuvo en su momento el Motorola Edge 40 Pro), compatible con Dolby Vision y brillo máximo de 4,500 nits.

El panel trasero, por su parte, es un POLED de 4 pulgadas, con 417 ppp, tasa de refresco de 165Hz, brillo máximo de 3,000 nits. Asimismo, ambos cuenta con potencia del audio con Dolby Atmos, así como protección contra el agua IP48.

Procesador de altísima potencia

Una de las fortalezas del Motorola Razr 60 Ultra es su procesador, el cual incluye un chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, por lo que será muy fluido para moverte entre aplicaciones, a la vez de ser ideal para jugar. Su RAM es de 16GB con LPDDR5X, así como su memoria interna es de 512GB con descargas UFS 4.0.

Cámaras mejoradas

Por otro lado, sus cámaras, respecto a la generación pasada han mejorado. En general, este tipo de dispositivos no brillan en el apartado fotográfico, pero las de este Motorola no lo hacen nada mal.

Nos encontramos con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, a la vez de un gran angular de 50 megapíxeles, junto con un frontal, de igual manera, de 50 megapíxeles.

El video, por su parte, es capaz de grabar a un máximo de 8K a 30fps, pero los mejores resultados, con mejor estabilidad, los encontrarás en los 4K a 60fps en la cámara principal, con buen rango dinámico, colores vívidos, además de óptimo trabajo en la iluminación.

Autonomía y sistema operativo

Por otro lado, el Motorola Razr 60 Ultra cuenta con una batería de 4,700mAh que, podría saber a poco, pero está muy bien compensado con sus 68W de carga rápida para estar listo al 100 por ciento en unos 40 minutos. Además, incluye 30W de carga inalámbrica, así como cargas inalámbrica inversa de 5W.

En cuanto al sistema operativo, nos topamos con Android 15, el cual está soportado por 3 años de actualizaciones para el software, así como 4 para los parches de seguridad, algo que nos parece poco, si tomamos en cuenta que son Samsung y Honor son muy generosos, inclusive, con terminales económicos.

Merece la pena comprar el Motorola Razr 60 Ultra

Si buscas un teléfono que quepa en tu bolsillo sin molestarte, que te de esa sensación algo retro, además de un rendimiento fenomenal, entonces la respuesta es un rotundo sí por el Motorola Razr 60 Ultra y estos son sus precios: