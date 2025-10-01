- Hoy:
¿Por qué el Xiaomi 17 Pro es mejor compra que el iPhone 17 Pro? Te doy 3 razones de peso
Con menos dimensiones que su hermano mayor, el Xiaomi 17 Pro es una verdadera máquina. Tiene todo y más para destronar al iPhone 17 Pro, su competencia directa.
Este 2025, ha sido un mes para la tecnología, dado que Apple lanzó sus nuevos iPhone 17, pero solo un par de semanas después Xiaomi hizo lo propio con la salida de su familia Xiaomi 17, la cual tiene por objetivo competir cara a cara con la compañía de la manzana en el tope de gama.
Y es que en cada terminal, la marca china compite sin miedo y de frente con los celulares estadounidenses. Por ello, en el caso que nos compete hoy, veremos tres aspectos que hacen que el Xiaomi 17 Pro sea una mejor adquisición en vez que el iPhone 17 Pro.
¿Por qué comprar el Xiaomi 17 Pro y no el iPhone 17 Pro?
Aquí te mostramos 3 motivos por los cuales me parece que el Xiaomi 17 Pro es una opción de compra en lugar del iPhone 17 Pro. A lo mejor somos almas gemelas y pensamos lo mismo.
Doble pantalla en un celular pequeño
Recordemos que el Xiaomi 17 Pro es un celular de tan solo 6,3 pulgadas en su pantalla delantera, mientras que la trasera es un panel AMOLED de 2,7 pulgadas (un tanto más chica que su versión Pro Max), contando una potente tasa de refresco de 120 hercios, además brillo soberbio con 3,500 nits.
Cabe recordar que, tanto el Xiaomi 17 Pro como el Xiaomi 17 Pro Max, contarán con un case especial que, entre otras cosas, te permitirá utilizar la pantalla trasera para jugar como si fuera un gameboy.
No dejemos de lado que adelante tenemos tecnología OLED con resolución 2,656 x 1,200 píxeles, 120Hz de refresco, a la vez de ser compatible con contenido en HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid.
Mucha batería para usarlo por días
Hay que destacar que lo que los chinos han hecho con el Xiaomi 17 Pro es notable, ya que en un espacio tan reducido han conseguido colocar una batería de 6,300mAh, lo que te permitirá utilizarlo por dos días de uso continuo.
Pero, no solo eso, pues el dispositivo estará listo al 100 por ciento en uno 60 minutos gracias a su carga rápida de 100W, además de su carga inalámbrica de 50W y carga rápida inversa inalámbrica de 22,5W.
Si lo comparas con el iPhone 17 Pro, este trae autonomía de 4,500mAh y carga rápida de 30W, solamente.
Precio no excesivamente caro
Un factor no menos importante, así sea un tope de gama, es el precio. Y, al menos inicialmente, todo pinta que el Xiaomi 17 Pro (así como el resto de sus hermanos en esta familia) tendrá un precio menor al del iPhone 17 Pro.
Por ejemplo, el precio base en yuanes (moneda china) del Xiaomi 17 Pro es de 4,999 que, si lo llevamos al cambio, ronda los 702.16 dólares; mientras que el iPhone 17 Pro en su versión inicial es de US$ 1,099 dólares.
Ficha técnica del Xiaomi 17 Pro y iPhone 17 Pro
|Ficha técnica
|Xiaomi 17 Pro
|iPhone 17 Pro
|Pantalla
|Delantera: OLED 6,3 pulgadas, resolución de 2,656 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,500 nits, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision.
Trasera: AMOLED Super Sunlight de 2,7 pulgadas, resolución de 904 x 572 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,500 nits.
|OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, resolución 2,622 x 1,206, tasa de refresco de 120Hz, 406 ppp, brillo máximo de 3,000 nits.
|Procesador
|Snapdragon 8 "Extreme Edition" Gen 5
|A19 Pro
|RAM
|12GB/16G
|12GB
|ROM
|256GB/512GB
|256GB/512GB/1TB/2TB
|Cámara
|principal de 50MP, teleobjetivo flotante de 50MP zoom óptico 5X, ultra gran angular de de 50MP, frontal de 50MP
|principal de 48MP, gran angular de 48MP, teleobjetivo de 48MP con zoom óptico 4X, frontal de 18MP.
|Batería
|6,300mAh
|4,500mAh
|Carga rápida
|100W, carga inalámbrica de 50W, carga rápida inalámbrica inversa de 22,5W
|30W
|Software
|HyperOS basado en Android 15
|iOS 26
|Resistencia
|IP68
|IP68
|Precio
|4,999 yuanes (US$ 702.16)
|US$ 1,099 dólares
