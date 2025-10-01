Cuál es el precio y las características del nuevo Xiaomi 15T Pro: el rey de la gama alta "económica"

Sin duda alguna, el evento tecnológico del 2025 ha sido el lanzamiento de los Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, pero no debemos dejar pasar que su hermano menor, el Xiaomi 15T Pro es una verdadera bestia en todos sus apartados, ratificando su estatus como el único rey de la llamada "gama alta económica".

Estamos seguro que después de leer esta nota quedarás enamorado de este terminal chino que, sin duda alguna, está llamado a ser el mejor en su rango de precio, ya que por una inversión justa obtendrás un móvil muy balanceado, a la vez de potente.

Pantalla y procesador del Xiaomi 15T Pro

Para empezar, nos topamos con un Xiaomi 15T Pro que cuenta con pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, a la vez de una sobresaliente resolución de 2,772 x 1,280 píxeles, a la vez de 447 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), a la vez 144 hercios de tasa de refresco, por lo que tendrás fluidez hasta para compartir.

Asimismo, es compatible con contenido en HDR10+, Dolby Vision, brillo máximo de 3,200 nits, por lo que tu experiencia al disfrutar de juegos, contenido multimedia, entre otros, será espectacular, así como protección anticaídas con Corning Gorilla Glass 7i, a la vez de resistencia al agua con certificación IP68.

En cuanto al procesador, el Xiaomi 15T Pro ha apostado por el chip MediaTek Dimensity 9400+, el cual, solo para mencionar una de sus tantas virtudes, corre a la perfección videojuegos super pesados. Del mismo modo, la RAM de este dispositivo está en los 12GB con LPDDR5X, en tanto que la memoria interna (o ROM) va en los 256GB, 512GB y 1TB con descargas UFS 4.1.

Cámara de foto y video del Xiaomi 15T Pro

Vale recordar que el Xiaomi 15T Pro (y también el Xiaomi 15T) tienen lentes fabricados con la tecnología de Leica, donde su lente principal 50 MP es un sensor de imagen Light Fusion 900 con estabilización óptica, supertelefoto de 50 megapíxeles con zoom óptico X5, ultra gran angular de 12 megapíxeles y un frontal de 32 megapíxeles.

Por otro lado, la grabación de este móvil representa un tremendo salto respecto a la generación pasada, dado que la cámara traser puede grabar en 8K a 30fps, pero también es capaz de hacerlo en unos estables 4K a 120fps, algo que parecía un terreno exclusivo del iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max. En cuanto al sensor delantero, este sólo podrá sacar clips en 4K a 30fps, si quieres los 60fps deberás bajar a los 1080p.

Autonomía del Xiaomi 15T Pro

Respecto a la autonomía del Xiaomi 15T Pro, este ha mejorado también respecto al 14T Pro, dado que ahora cuenta con una batería más grande de 5,500mAh, eso sí, su carga rápida ya no es de 120W, sino de 90W, a la vez de carga inalámbrica de 50W.

Software e inteligencia artificial del Xiaomi 15T Pro

Sobre el sistema operativo, este Xiaomi fue lanzado a finales de septiembre de 2025 con HyperOS 3 basado en Android 15, junto con la promesa de 6 años de actualizaciones para dar soporte al software como a los parches de seguridad.

No menos importante es que viene potenciado con mucha inteligencia artificial, como la escritura con AI, reconocimiento de voz con AI, intérprete con AI, búsqueda con AI, fondos de pantalla dinámicos con AI, asistente de creatividad con AI, rodea para buscar con Google y Google Gemini.

Vale la pena comprar el Xiaomi 15T Pro

Si te convence el Xiaomi 15T Pro y quieres llevarte un celular recién salido del horno, un gama alta a un precio accesible, entonces estos son sus precios actuales. A tener en cuenta que en países como México o Colombia aún no están a la venta: