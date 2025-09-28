Trucos y funciones que puedes hacer con la pantalla trasera del Xiaomi 17 Pro Max

El pasado 25 de septiembre de 2025, Xiaomi lanzó al mundo sus nuevos terminales de gama alta, donde destacan con luz propia el Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max, los cuales han opacado al iPhone 17 Pro Max con su doble pantalla, especialmente con la trasera que nos permite realizar diversas funciones especiales.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer en detalle cuáles son las novedades que trae esta pantalla trasera en estos terminales. Créeme que las funciones son muchas y valdrán cada centavo que inviertas en ellas.

Funciones de la pantalla trasera del Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max

Lo primero es que tendrás la posibilidad de usarlo como reloj por medio de un widget, el cual contará también con controles para reproducción de música, información para diversos viajes, como cuando vas en avión.

Asimismo, cuando recibas una llamada, podrás responderla desde este panel sin necesidad de darle la vuelta para utilizar la pantalla principal. Sin duda alguna, te ayudará a ahorrar tiempo, además de darte mucha practicidad.

Una de las funciones más importante es que con esta podrás aprovechar de las cámaras traseras para sacarte selfies. Esto no es nuevo, porque ya estuvo presente en el pasado Xiaomi Mi 11 Ultra que venía con una pequeña pantalla AMOLED de 1.1, pero que era sumamente limitada.

Además de esto, podrás jugar videojuegos descargados desde la Play Store de Google. De hecho se han filtrado videos de un case especial que convierte la pantalla trasera del Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max en una especie GameBoy.

Características de la pantalla trasera del Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max