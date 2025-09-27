¿Por qué el Xiaomi 17 Pro Max es mejor teléfono que el iPhone 17 Pro Max?

Hace solo algunas semanas Apple presentó al mundo su nuevo teléfono premium, el iPhone 17 Pro Max, el cual ahora incluye triple cámara de 48MP, el nuevo procesador Bionic A19 Pro, además de una poderosa batería de 5000 mAh y carga de 40W.

Sin embargo, la marca china Xiaomi también presentó el Xiaomi 17 Pro Max, su nuevo equipo premium y se ha convertido en el rival más duro de este nuevo iPhone 17 Pro Max, puesto que no solo incluye el procesador Snapdragon 8 Gen 5, sino también posee una pantalla secundaria multifunción y una poderosa batería de 7500 mAh, todo a un precio mucho más reducido.

¿Quieres saber si el Xiaomi 17 Pro Max es mejor que el iPhone 17 Pro Max? Si es así, entonces has llegado al lugar correcto, puesto que en esta nota de Libero.pe te vamos a revelar todas las especificaciones de este nuevo smartphone chino premium.

En primer lugar vamos a hablar de la pantalla del Xiaomi 17 Pro Max. En este caso tenemos un panel OLED de 6.9 pulgadas con 144Hz de tasa de refresco, además de unos 3500 nits y una resolución 2608 x 1200 pixeles. Sin embargo, esto no es todo ya que este equipo tiene una segunda pantalla llamada Magic Back Screen, la cual tiene 2.9 pulgadas con 120Hz y 3500 nits. En ella podrás usar aplicaciones y además aprovechar las cámaras LEICA.

Este es el Xiaomi 17 Pro Max. Foto: Xiaomi

Si hablamos de potencia, debes saber que el Xiaomi 17 Pro Max tiene un procesador Snapdragon 8 Gen 5, acompañado de 16GB de RAM y 1TB de memoria interna. Por si fuera poco, este teléfono llega con una poderosa batería de 7500 mAh y carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Lo mejor de este Xiaomi 17 Pro Max es el sistema fotográfico de cámara LEICA: lente principal de 50MP, Teleobjetivo de 50MP 5X y Ultra gran angular de 50MP. Además, de un selfie de 50MP. Con esta configuración tendrás fotografías impresionantes y videos en 4K a 120fps.

El precio del Xiaomi 17 Pro Max es de 6000 yuanes, lo que al tipo de cambio representan unos 840 dólares o 2940 soles. Sin embargo, recuerda que el precio final puede variar con su llegada al Perú.