VERSUS de características entre el Xiaomi 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro Max de Apple
El nuevo Xiaomi 17 Pro Max apunta a convertirse en el Android más potente del mundo y rivaliza de igual a igual con el iPhone 17 Pro Max. Conoce qué tan potentes son ambos teléfonos.
Apple paralizó al mundo con la llegada de su nuevo teléfono PREMIUM, el iPhone 17 Pro Max, el cual no solo ha renovado el aspecto de su módulo de cámaras, sino que ahora posee mejores cámaras, una mayor batería, una carga mucho más rápida y alguna funciones con Inteligencia Artificial mejoradas. Sin embargo, el precio de este teléfono sigue siendo elevado y en algunos mercados sobrepasa los 2000 dólares.
Gran sorpresa ha generado Xiaomi con el anuncio y presentación de su nuevo teléfono, el Xiaomi 17 Pro Max un equipo que ha llamado la atención no solo por tener el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Gen5, sino también por su pantalla secundaria, la cual te permitirá aprovechar las cámaras LEICA de 50MP, las cuales llegan además con una batería de 7500 mAh y carga rápida de 100W.
Si estás pensando renovar tu teléfono y estás en duda si gastar en un iPhone 17 Pro Max o esperar la llegada del Xiaomi 17 Pro Max, tienes que conocer las características finales de ambos modelos, por lo que hoy en Libero.pe te presentamos un VERSUS entre ambos terminales. ¿Cuál vale la pena? Ahora lo sabrás.
Xiaomi 17 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max: versus de especificaciones
Para saber cuál de estos dos teléfonos te conviene comprar en 2025, hemos elaborado un cuadro en el que podrás conocer todas y cada una de las especificaciones de los Xiaomi 17 Pro Max y iPhone 17 Pro Max. Detalles como pantalla, batería, cámaras, procesador, memoria interna y hasta sistema operativo, serán claves para determinar cuál de estos dos potentes modelos es el mejor.
|Características
|iPhone 17 Pro Max
|Xiaomi 17 Pro Max
|Dimensiones
|16,34 x 7,8 x 7,88 mm
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|Peso
|231 g
|226 gramos
|Pantalla y dimensiones
| 6,9 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp
|6,9" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits
|Resolución y densidad
|2.868 x 1.320 píxeles
|3.200 x 1.440 píxeles
|Procesador
|Apple Bionic A19 Pro
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|12 GB
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
| iOS 26
Apple Intelligence
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256 GB, 512 GB, 1 TB o 2TB
|1TB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal de 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular de 48 Mpx f/2,2
Teleobjetivo 4x óptico de 48 Mpx, sensor estabilizado y lentes tetraprisma
Selfie: 18 megapixeles, apertura de ƒ/1.9
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 32 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
|Batería
|5.000mAh
49W carga rápida
Carga inalámbrica MagSafe 25W
|7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|Precio
|8000 soles - 2000 dólares
|3500 soles o 6999 yuanes
|Otros detalles
| Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Certificación IP68
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
