VERSUS de características entre el Xiaomi 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro Max de Apple

El nuevo Xiaomi 17 Pro Max apunta a convertirse en el Android más potente del mundo y rivaliza de igual a igual con el iPhone 17 Pro Max. Conoce qué tan potentes son ambos teléfonos.

Estas son las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro Max de Apple.
Apple paralizó al mundo con la llegada de su nuevo teléfono PREMIUM, el iPhone 17 Pro Max, el cual no solo ha renovado el aspecto de su módulo de cámaras, sino que ahora posee mejores cámaras, una mayor batería, una carga mucho más rápida y alguna funciones con Inteligencia Artificial mejoradas. Sin embargo, el precio de este teléfono sigue siendo elevado y en algunos mercados sobrepasa los 2000 dólares.

Gran sorpresa ha generado Xiaomi con el anuncio y presentación de su nuevo teléfono, el Xiaomi 17 Pro Max un equipo que ha llamado la atención no solo por tener el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Gen5, sino también por su pantalla secundaria, la cual te permitirá aprovechar las cámaras LEICA de 50MP, las cuales llegan además con una batería de 7500 mAh y carga rápida de 100W.

Si estás pensando renovar tu teléfono y estás en duda si gastar en un iPhone 17 Pro Max o esperar la llegada del Xiaomi 17 Pro Max, tienes que conocer las características finales de ambos modelos, por lo que hoy en Libero.pe te presentamos un VERSUS entre ambos terminales. ¿Cuál vale la pena? Ahora lo sabrás.

Xiaomi 17 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max: versus de especificaciones

Para saber cuál de estos dos teléfonos te conviene comprar en 2025, hemos elaborado un cuadro en el que podrás conocer todas y cada una de las especificaciones de los Xiaomi 17 Pro Max y iPhone 17 Pro Max. Detalles como pantalla, batería, cámaras, procesador, memoria interna y hasta sistema operativo, serán claves para determinar cuál de estos dos potentes modelos es el mejor.

CaracterísticasiPhone 17 Pro MaxXiaomi 17 Pro Max
Dimensiones 16,34 x 7,8 x 7,88 mm 161,3 x 75,3 x 8.00 mm
Peso231 g226 gramos
Pantalla y dimensiones 6,9 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp 		6,9" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits
Resolución y densidad2.868 x 1.320 píxeles 3.200 x 1.440 píxeles
ProcesadorApple Bionic A19 ProSnapdragon 8 Gen 5
Memoria RAM12 GB16 GB LPDDR5X
Sistema operativo iOS 26
Apple Intelligence 		HyperOS 3.0
Almacenamiento interno256 GB, 512 GB, 1 TB o 2TB1TB UFS 4.0
CámarasPrincipal de 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular de 48 Mpx f/2,2
Teleobjetivo 4x óptico de 48 Mpx, sensor estabilizado y lentes tetraprisma
Selfie: 18 megapixeles, apertura de ƒ/1.9		Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 32 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
Batería5.000mAh
49W carga rápida
Carga inalámbrica MagSafe 25W		7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
Precio8000 soles - 2000 dólares3500 soles o 6999 yuanes
Otros detalles Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Certificación IP68 		WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

