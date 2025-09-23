Qué características tiene el Xiaomi 17 Pro Max y cuándo inicia su venta oficial

Xiaomi le ha 'declarado la guerra' a Apple con sus nuevos teléfonos premium, los cuales finalmente serán presentados este miércoles 24 de septiembre en Alemania.

Sin embargo, la marca china alista toda su artillería, no solo para el lanzamiento de sus nuevos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, sino por la revelación de su nueva serie emblemática, la cual ha sido diseñada exclusivamente para derrotar a Apple y esta es la serie Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, siendo este último el mejor de todos.

Para este 2025, Xiaomi sorprende con un cambio de nombre en su teléfono más TOP, pero a la vez una mejora en sus especificaciones, puesto que el Xiaomi 17 Pro Max es uno de los primeros equipos que llegarán con el chip Snapdragon 8 Gen 5, además de 16GB de RAM y 1TB de memoria interna.

Uno de los atributos más importantes del Xiaomi 17 Pro Max es su pantalla secundaria llamada 'Magic Back Screen' la cual se encuentra en la parte trasera del teléfono y no solo te permite revisar notificaciones o usar Widgets, sino también te sirve de 'visor' para tus selfies con las cámaras LEICA.

Si hablamos de cámaras, el Xiaomi 17 Pro Max llega con triple cámara LEICA de 50MP: Main cámara, gran angular y periscópica. Además de un selfie de 32MP.

La autonomía también es uno de los puntos más importantes de este Xiaomi, puesto que se dice que finamente la marca presentará un teléfono con 7500 mAh con carga de 100W por cable y 80W de forma inalámbrica.

¿En qué fecha se presentará el Xiaomi 17 Pro Max? Este jueves 25 de septiembre se haría el anuncio oficial de este teléfono y el precio estimado es de entre US$ 850 y US$ 1,000 en China. Se espero que en solo algunas semanas pueda llegar a todo el mundo.