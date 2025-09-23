0
Xiaomi 17 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra: son dos de los teléfonos más TOP, pero solo uno vale la pena por su calidad y precio

Xiaomi acaba de presentar su teléfono más POTENTE, el cual competirá con el Galaxy S25 Ultra de Samsung. ¿Cuál de estos equipos es mejor y vale la pena?

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro Max y Galaxy S25 Ultra de Samsung.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro Max y Galaxy S25 Ultra de Samsung.
En enero de este 2025, Samsung presentó su nuevo teléfono premium, el Galaxy S25 Ultra, una de sus mejores creaciones, ya que no solo cuenta con el potente procesador Snapdragon 8 Elite, sino también un juego de cámaras de 200MP con Inteligencia Artificial, además de un software muy amigable, el One UI 7.

Por su parte, Xiaomi ha demostrado que tiene la tecnología para superar a otras marcas y acaba de anunciar la llegada del potente Xiaomi 17 Pro Max, un equipo diseñado para competir y superar al iPhone 17 Pro Max que acaba de ser lanzado por Apple.

Conoce las características técnicas del Xiaomi 17 Pro Max de 2025.

¿Quieres renovar tu teléfono y tienes dudas sobre cuál de estos dos equipos vale la pena? En esta nota haremos un versus de estos dos modelos: Xiaomi 17 Pro Max y Samsung Galaxy S25 Ultra, para de esta forma conocer realmente cuál sería tu mejor comprar en 2025. A continuación la ficha técnica completa.

Xiaomi 17 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra: versus de especificaciones

La mejor manera de elegir un teléfono es conociendo sus características en profundidad. Es por ello que a continuación te dejamos un cuadro con todas las especificaciones que debes tener en cuenta.

Aquí encontrarás detalles como pantalla, peso, procesador, batería, sistema operativo y precio. De esta forma tú mismo sacarás tus conclusiones sobre cuál de estos dos smartphones vale la pena.

CaracterísticasGalaxy S25 ULTRAXiaomi 17 Pro Max
Dimensiones162,8 x 77,6 x 8,2 mm161,3 x 75,3 x 8.00 mm
Peso218 g226 gramos
Pantalla y dimensiones6,9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X 
LTPO 1-120 Hz, 2500 nits brillo
HDR10+
Kulun glass		6,73" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 5000 nits
Resolución y densidad3.120 x 1.440 píxeles3.200 x 1.440 píxeles
ProcesadorSnapdragon 8 ELITE by GalaxySnapdragon 8 Gen 5
Memoria RAM12 GB LPDDR5X16 GB LPDDR5X
Sistema operativoAndroid 15 - One UI 7HyperOS 3.0
Almacenamiento interno256 GB, 512 GB ó 1 TB UFS 4.01TB UFS 4.0
CámarasPrincipal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5, zoom x10
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2		Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 32 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
Batería5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W		7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
Precio7200 soles - 1900 dólares5500 soles o 1500 dólares
Otros detalles5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
USB tipo C
IP69
S-Pen integrado
Samsung Dex
Awesome Intelligence		WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

