Xiaomi 17 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra: son dos de los teléfonos más TOP, pero solo uno vale la pena por su calidad y precio
Xiaomi acaba de presentar su teléfono más POTENTE, el cual competirá con el Galaxy S25 Ultra de Samsung. ¿Cuál de estos equipos es mejor y vale la pena?
En enero de este 2025, Samsung presentó su nuevo teléfono premium, el Galaxy S25 Ultra, una de sus mejores creaciones, ya que no solo cuenta con el potente procesador Snapdragon 8 Elite, sino también un juego de cámaras de 200MP con Inteligencia Artificial, además de un software muy amigable, el One UI 7.
Por su parte, Xiaomi ha demostrado que tiene la tecnología para superar a otras marcas y acaba de anunciar la llegada del potente Xiaomi 17 Pro Max, un equipo diseñado para competir y superar al iPhone 17 Pro Max que acaba de ser lanzado por Apple.
¿Quieres renovar tu teléfono y tienes dudas sobre cuál de estos dos equipos vale la pena? En esta nota haremos un versus de estos dos modelos: Xiaomi 17 Pro Max y Samsung Galaxy S25 Ultra, para de esta forma conocer realmente cuál sería tu mejor comprar en 2025. A continuación la ficha técnica completa.
Xiaomi 17 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra: versus de especificaciones
La mejor manera de elegir un teléfono es conociendo sus características en profundidad. Es por ello que a continuación te dejamos un cuadro con todas las especificaciones que debes tener en cuenta.
Aquí encontrarás detalles como pantalla, peso, procesador, batería, sistema operativo y precio. De esta forma tú mismo sacarás tus conclusiones sobre cuál de estos dos smartphones vale la pena.
|Características
|Galaxy S25 ULTRA
|Xiaomi 17 Pro Max
|Dimensiones
|162,8 x 77,6 x 8,2 mm
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|Peso
|218 g
|226 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X
LTPO 1-120 Hz, 2500 nits brillo
HDR10+
Kulun glass
|6,73" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 5000 nits
|Resolución y densidad
|3.120 x 1.440 píxeles
|3.200 x 1.440 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 8 ELITE by Galaxy
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5X
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 15 - One UI 7
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256 GB, 512 GB ó 1 TB UFS 4.0
|1TB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5, zoom x10
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 32 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
|Batería
|5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|Precio
|7200 soles - 1900 dólares
|5500 soles o 1500 dólares
|Otros detalles
|5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
USB tipo C
IP69
S-Pen integrado
Samsung Dex
Awesome Intelligence
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68
