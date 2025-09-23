Con 200 dólares puedes comprar este Samsung que tiene cámara 4K, funciones con IA, 256GB y pantalla FullHD+

Los teléfonos de Samsung se caracterizan por ofrecer una excelente calidad tanto en su diseño, procesador, cámaras y software avanzado. Si bien la marca coreana tiene algunos de los modelos más TOP, como el Galaxy S25 Ultra o Galaxy S25 Edge, lo cierto es que también tiene una línea 'económica' que es la más buscada y consumida.

Y es que la línea A de Samsung está compuesta por diferentes equipos como el Galaxy A17, Galaxy A36, Galaxy A56, entre otros. Sin embargo, existe un modelo que pese al paso de los años sigue vigente y será tu mejor compra para este 2025. Este es el Galaxy A35 5G, un gama media con todas las especificaciones que necesitas pero con un precio ultra reducido.

¿Vale la pena comprar el nuevo Galaxy A35 en 2025? Aquí te resolveremos esa duda con las especificaciones completas de este potente Android. No tengas duda que será tu mejor comprar para este año, ya que tiene todo lo que buscas al mejor precio.

Galaxy A35 de Samsung: ficha técnica completa

Uno de los atributos más importantes de un smartphone es la pantalla y en este caso, el Galaxy A35 tiene un panel AMOLED de 6.6 pulgadas con una resolución FullHD+ y una tasa de refresco de 120Hz. Sin embargo, esto no es todo ya que el teléfono llega con certificación IP67, lo que significa que soporta agua y polvo.

Por si fuera poco, el Galaxy A35 llega con el chip Exynos 1380, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, expandible hasta 1TB extra con una microSD.

Este es el Galaxy A35 de Samsung. Foto: Samsung

¿Qué hay de las cámaras? Pues bien, este Galaxy A35 tiene uno de los mejores sensores: lente 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP, lente macro de 5MP y selfie de 13MP. Videos en 4K a 30fps y fotografías luminosas totalmente garantizadas.

Lo mejor de este Galaxy A35 es el precio ya que debido a que es un teléfono presentado en 2024, su precio ha bajado demasiado y actualmente cuesta 799 soles o 220 dólares, según el tipo de cambio vigente.