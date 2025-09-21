- Hoy:
Olvídate del iPhone 17 | Este Samsung es igual de potente con cámaras con IA, procesador de alto rendimiento y cuesta la mitad
¿Por qué gastar tanto dinero en el nuevo iPhone 17 si este Galaxy A56 tiene todo lo que necesitas y además cuesta un sencillo?
Apple acaba de presentar al mundo sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, sus cuatro nuevos equipos premium que pueden llegar a costar más de 10 mil soles en Perú.
Si estás pensando renovar tu teléfono y estás ahorrando para comprar un iPhone 17, tal vez deberías pensarlo dos veces, puesto que uno de los teléfonos de gama media de Samsung es tan completo que tiene todo lo que necesitas en un smartphone y además cuesta mucho menos que el teléfono de Apple. ¿Quieres conocer su ficha técnica? Aquí todos los detalles.
PUEDES VER: Este Xiaomi no solo se parece al iPhone 17 Pro Max, lo supera en todo: cámaras LEICA, chip Snapdragon 8 Gen 5 y 7500 mAh
Galaxy A56 5G de Samsung: características técnicas
En primer lugar debes tener en cuenta que si bien el Galaxy A56 5G es bastante completo, pertenece a la gama media y algunas funciones no pueden compararse con su hermano mayor, el Galaxy S25 Ultra. Sin embargo, pese a ello, es una opción bastante completa.
La pantalla del Galaxy A56 5G es de tipo Super AMOLED con 6.7 pulgadas, resolución FullHD, tasa de refresco de 120Hz, 1200 nits de brillo máximo y además protección Gorilla Glass Victus+.
Si hablamos de potencia, el Galaxy A56 5G no tiene un procesador Snapdragon pero sí un Exynos 1580, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, la cual además llega con batería de 5000 mAh y carga de 45W.
Este es el Galaxy A56 5G de Samsung. Foto: composición/andro4all.com
Y si hablamos de cámaras, el Galaxy A56 5G resalta demasiado puesto que tiene un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente macro de 5MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 4K, sino que tendrás fotografías impresionantes tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Galaxy A56 5G? Pues bien, este teléfono ha bajado su precio demasiado y ahora podrás comprarlo en 1299 soles o 370 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las mejores opciones en la gama media.
