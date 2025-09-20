- Hoy:
No pagues $2000 por el iPhone 17 Pro Max | Este Samsung con cámara de 200MP graba en 8K, tiene 1TB y cuesta la tercera parte
El S23 Ultra es un teléfono premium y su precio ha bajado al mínimo. Sin embargo, sus especificaciones son bastante elevadas. Nada que envidiarle al último iPhone de este 2025.
La llegada del iPhone 17 Pro Max ha desatado una locura en el mercado internacional, puesto que muchos usuarios sueñan con tener este teléfono premium que en diferentes mercados puede costar 2000 dólares en su versión de 1TB.
Sin embargo, si eres de las personas que busca renovar su teléfono y no le alcanza para gastar tanto dinero, estás de suerte puesto que uno de los mejores Samsung de la historia, ha bajado su precio al mínimo y este es el Samsung Galaxy S23 Ultra de 2023.
PUEDES VER: Este Xiaomi no solo se parece al iPhone 17 Pro Max, lo supera en todo: cámaras LEICA, chip Snapdragon 8 Gen 5 y 7500 mAh
Por si no lo sabes, el Samsung Galaxy S23 Ultra fue lanzado en 2023 y por ello recibirá actualizaciones hasta el 2028. Sin embargo, pese al paso del tiempo sigue siendo una de las mejores alternativas, puesto que tiene gran calidad. En esta nota de Libero.pe conocerás su destacada ficha técnica.
Samsung Galaxy S23 Ultra: ficha técnica y precio actualizado
El teléfono de Samsung es un smartphone de gama premium y si bien fue lanzado en 2023, posee tecnología de punta. Por ejemplo, su pantalla es de tipo AMOLED con 6.8 pulgadas con una resolución QHD+ a 3080 x 1440 pixeles, además de protección Gorilla Glass Victus 2.
Si hablamos de potencia, el Galaxy S23 Ultra de Samsung tiene un procesador Snapdragon 8 Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 1TB de memoria, además de 5000 mAh con carga de 45W por cable y 15W de carga inalámbrica.
El Samsung Galaxy S23 Ultra. Foto: composición/www.digitaltrends.com
Y si hablamos de cámaras, este Galaxy S23 Ultra no tiene nada que envidiarle al iPhone 17 Pro Max, puesto que tiene cuádruple cámara: 200MP con OIS, gran angular de 12MP, lente zoom 3X de 10MP, lente zoom 10X de 10MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabr videos en 8K, sino tomar fotografías en alto rendimiento.
¿Qué precio tiene el Galaxy S23 Ultra en 2025? Actualmente podrás comprar este potente Samsung por 2100 soles, lo que significa que cuesta menos de la tercera parte de un iPhone 17 Pro Max, el cual se cotiza en Perú hasta en 9000 soles.
