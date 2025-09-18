0
Este Xiaomi no solo se parece al iPhone 17 Pro Max, lo supera en todo: cámaras LEICA, chip Snapdragon 8 Gen 5 y 7500 mAh

Xiaomi quiere competir con Apple y ha presentado su nuevo Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono una pantalla 'Mágica' multifunción. Además, lleva el Snapdragon más potente y una configuración potente.

Daniel Robles
El Xiaomi 17 Pro Max es uno de los teléfonos más potentes y promete ganarle en todo al iPhone 17 Pro Max. Conoce sus características.
El Xiaomi 17 Pro Max es uno de los teléfonos más potentes y promete ganarle en todo al iPhone 17 Pro Max. Conoce sus características. | Foto: composición/Weibo
Todo parece indicar que Xiaomi le acaba de 'declarar la guerra' a Apple y busca opacar al iPhone 17 Pro Max con su propio teléfono premium que será llamado el Xiaomi 17 Pro Max, un equipo que significa un salto importante para la marca asiática.

Y es que si bien para este 2025, Xiaomi debía lanzar su Xiaomi 16 Ultra, esto ha sido totalmente descartado y ahora Xiaomi presenta su nueva serie Xiaomi 17, Xiaomoi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, el último de estos modelos no solo es potente, sino que tendrá un atributo mejorado del Apple más reciente.

Xiaomi deja de lado la serie Xiaomi 16 y anuncia la llegada del Xiaomi 17 Pro Max para competir con el iPhone 17 Pro Max de Apple.

En el Mi 17 Pro Max, Xiaomi estrena la Magic Back Screen, una pantalla secundaria en la que no solo se podrán utilizar Widgets o ver notificaciones, sino también te permite tomar selfies con las cámaras LEICA y además utilizar funciones avanzadas con Gemini de Google.

Por si fuera poco, el Xiaomi 17 Pro Max tendrá en su núcleo al poderoso Snapdragon 8 Gen 5, el nuevo procesador de Qualcomm, el cual además llega con tres cámaras LEICA: 50MP Main, 50MP gran angular y 50MP periscópico. Con estos sensores podrás mejorar los resultados y grabar en 8K.

¿Cuándo saldrá este Xiaomi 17 Pro Max y cuánto costará? Pues bien, aún no se tiene una fecha oficial para la llegada de este nuevo equipo premium, pero sí se sabe que podría costar 1500 dólares, lo que al tipo de cambio representan unos 6000 soles.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

