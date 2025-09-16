- Hoy:
Xiaomi 16 Ultra NO existirá: marca china toma drástica decisión para competir con Apple
Con la finalidad de competir de igual a igual con el iPhone 17 Pro Max de Apple, la marca china se saltará una generación y anuncia la llegada del Xiaomi 17 Pro Max.
Es oficial. Xiaomi finalmente anunció que se 'saltará la serie Xiaomi 16 y en lugar de ello presentará el Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max. ¿Por qué? Esto para competir con la llegada de los iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.
Todo parece indicar que Xiaomi le 'declarará la guerra' a Apple con estos nuevos teléfonos, los cuales serán los primeros en integrar el procesador más avanzado para Android, el Snapdragon 8 Gen 5, el cual hace poco fue anunciado por Qualcomm.
La marca china ya confirmó que sus nuevos teléfonos más potentes tendrán tres modelos: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max. Con esto dejará de lado también sus modelos 'ULTRA', puesto que con ello fijan un nuevo rumbo: competir con los lanzamientos de Apple.
Según las últimas filtraciones compartidas en Weibo, red social china, el Xiaomi 17 Pro Max será su equipo más avanzado, el cual llegará con batería de 7000 mAh, el procesador más potente el Snapdragon 8 Gen 5, además de cámaras LEICA con las que podrás grabar en 8K a 60fps.
El primero vistazo de Xiaomi 17 Pro Max. Foto: Weibo.
Sin embargo, esto no es todo lo que se está compartiendo en redes sociales. Y es que todo parece indicar que el Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max tendrán un módulo similar al iPhone 17 Pro, pero este será una pantalla táctil que podrás utilizar en múltiples funciones como Widgets de navegación o incluso pantalla secundaria para fotos y videos.
