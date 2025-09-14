Estos 5 teléfonos de Xiaomi son algunos de los más potentes y baratos que puedes comprar en la gama media

Cuando hablamos de Xiaomi, muchos usuarios asocian ese nombre con teléfonos de gran calidad y bajo precio. Y es que desde su llegada en 2011, la firma asiática ha sabido sobresalir con sus nuevos equipos, los cuales tienen características bastante sofisticadas y precios muy reducidos.

Durante el 2024 y este 2025, Xiaomi ha presentado una serie de teléfonos de alto rendimiento que tranquilamente figuran en el TOP de los más potentes. Sin embargo, no todos los equipos valen la pena, por lo que hoy conocerás 5 modelos que sí merecen ser comprados y te permitirán.

5 Xiaomi que puedes comprar en 2025 por su gran calidad y bajo precio

Xiaomi tiene diferentes líneas de producto y en ellos distintos modelos de teléfonos. Por ejemplo, la serie POCO es pensada para usuarios GAMER y la serie Redmi para aquellos que buscan un smartphone bueno y barato. Conocer 5 modelos que resaltan demasiado.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G: Integra pantalla AMOLED de 6.7” FHD+ 120Hz, procesador MediaTek Dimensity 7200 Ultra, memoria de 8GB/256GB, cámara principal de 200 MP, batería de 5000 mAh con carga rápida de 120W y precio aproximado de S/1,800.

Este es el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G. Foto: Xiaomi

Xiaomi POCO X7 Pro: Cuenta con pantalla AMOLED de 6.67” 120Hz, chip Snapdragon 7s Gen 2, 8GB/256GB de memoria, cámara triple de 64 MP con OIS, batería de 5100 mAh con carga de 67W y precio de S/1,600.

Este es el Xiaomi POCO X7 Pro. Foto: Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 14: Ofrece pantalla AMOLED de 6.6” 120Hz, procesador Snapdragon 7 Gen 1, 6GB/128GB de memoria, cámara de 100 MP, batería de 5000 mAh con carga de 67W y precio de S/1,200.

Este es el Xiaomi Redmi Note 14. Foto: Xiaomi

Xiaomi Redmi 15C: Viene con pantalla LCD de 6.74” HD+ 90Hz, procesador MediaTek Helio G88, memoria 4GB/128GB, cámara de 50 MP, batería de 5000 mAh con carga de 18W y precio de S/650.

Este es el Xiaomi Redmi 15C. Foto: Xiaomi

Xiaomi 14T Pro: Monta pantalla AMOLED de 6.7” 1.5K 144Hz, chip Snapdragon 8 Gen 3, memoria de 12GB/512GB, cámara triple Leica de 50 MP, batería de 5000 mAh con carga de 120W y precio de S/3,500.