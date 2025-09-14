Galaxy A56 vs. Motorola Edge 60: dos de los gama media más TOP del 2025, pero solo uno será tu mejor compra

Los teléfonos de gama media se han convertido en los dispositivos más buscados, puesto que estos equipos no solo son potentes, sino también mucho más económicos que un modelo premium.

Motorola y Samsung son dos de las marcas más populares en el mercado de los gama media y es por ello que sus últimos modelos son bastante cotizados, estos son el Galaxy A56 5G y el Motorola Edge 60.

Si bien ambos son teléfonos Android, tiene características muy distintas y por ello hoy conocerás todas las diferentes y similitudes que poseen ambos dispositivos de la gama media, cuyos precios son bastante reducidos.

Galaxy A56 vs. Motorola Edge 60: versus de características

Para determinar cuál de estos dos teléfonos Galaxy A56 o Motorola Edge 60 valen la pena, hemos elaborado un cuadro comparativo en el que verás comparados unos tras otros elementos como pantalla, batería, cámaras, procesador, entre otros detalles. De ti dependerá elegir la mejor alternativa para comprar este 2025.