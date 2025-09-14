0
Galaxy A56 vs. Motorola Edge 60: dos de los gama media más TOP del 2025, pero solo uno será tu mejor compra

Samsung y Motorola tienen dos de los teléfonos económicos más potentes y baratos. Pero solo uno es superior y te conviene comprar este año.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy A56 de Samsung y Motorola Edge 60.
Los teléfonos de gama media se han convertido en los dispositivos más buscados, puesto que estos equipos no solo son potentes, sino también mucho más económicos que un modelo premium.

Motorola y Samsung son dos de las marcas más populares en el mercado de los gama media y es por ello que sus últimos modelos son bastante cotizados, estos son el Galaxy A56 5G y el Motorola Edge 60.

Si bien ambos son teléfonos Android, tiene características muy distintas y por ello hoy conocerás todas las diferentes y similitudes que poseen ambos dispositivos de la gama media, cuyos precios son bastante reducidos.

Galaxy A56 vs. Motorola Edge 60: versus de características

Para determinar cuál de estos dos teléfonos Galaxy A56 o Motorola Edge 60 valen la pena, hemos elaborado un cuadro comparativo en el que verás comparados unos tras otros elementos como pantalla, batería, cámaras, procesador, entre otros detalles. De ti dependerá elegir la mejor alternativa para comprar este 2025.

CaracterísticasMotorola Edge 60Galaxy A565G
Dimensiones16,11 x 7,74 x 8,2 mm162,2 x 77,5 x 7,4 mm
Peso213 g198 g
Pantalla y dimensionespOLED de 6,7 pulgadas
Full HD+
1000 nits de brillo máximo
144Hz		Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FullHD
Tasa de refresco: 120 Hz
Vision Booster
HBM: 1.200 nits
Corning Gorilla Glass Victus+
Resolución y densidad1.080 x 2.340 píxeles1.080 x 2.340 píxeles
ProcesadorSnapdragon 7s Gen 2Samsung Exynos 1580
GPU AMD Xclipse 540
Memoria RAM8 GB8 GB
Sistema operativoAndroid 15 - My UXAndroid 15 - One UI 7
Almacenamiento interno256 GB128/256 GB
CámarasCámara principal: 50 mpx
Cámara ultra gran angular: 12 mpx
Cámara macro: 2MP
Cámara frontal: 32mpx		Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP f/2.4
Cámara frontal: 12mpx f/2.2
Batería4.600 mAh
Carga rápida de 68W		5.000 mAh
Carga rápida de 45W
PrecioS/ 2000S/ 2,100.00
Otros detallesSensor de huellas en pantalla
IP68
Doble altavoz estéreo		Resistencia IP67
Galaxy AI
Circle to Search
