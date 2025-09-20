Este Honor tiene mejores cámaras que el iPhone 16 Pro Max, superior procesador, más batería y cuesta mucho menos

0
El Honor Magic 6 Pro es uno de los mejores teléfonos de gama alta y supera en todo al iPhone 16 Pro Max de Apple.
Los teléfonos de Apple son algunos de los equipos más cotizados en el mercado internacional y no hay duda que el iPhone 16 Pro Max que fue presentado en 2024 sigue siendo una de las mejores opciones por sus cámaras profesionales, procesador Bionic avanzado y funciones con IA mejoradas.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Apple por demostrar que tiene las mejores cámaras, según DxOmark, el Honor Magic 6 Pro 5G tiene mejores cámaras que este potente iPhone 16 Pro Max y esto se debe a la calidad de sus sensores y el software avanzado que tiene este teléfono chino. Pero, ¿realmente vale la pena este equipo? Hoy conocerás todas las especificaciones de este Android cuyo precio es más económico y tiene mejor rendimiento en casi todo.

El Xiaomi 17 Pro Max es uno de los teléfonos más potentes y promete ganarle en todo al iPhone 17 Pro Max. Conoce sus características.

PUEDES VER: Este Xiaomi no solo se parece al iPhone 17 Pro Max, lo supera en todo: cámaras LEICA, chip Snapdragon 8 Gen 5 y 7500 mAh

Para empezar el análisis del Honor Magic 6 Pro debes saber que este teléfono llega con panel OLED de 6.8 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, una de las más fluidas. Además de una resolución de 1280 x 2800 pixeles, además de 5000 nits de brillo pico en HDR y una compatibilidad con HDR10+.

Por si fuera poco, el teléfono de Honor cuenta con uno de los procesadores más TOP, el Snapdragon 8 Gen 3, el cual además llega con 12GB de RAM y 512GB de memoria. Por si fuera poco, tenemos una batería de 5600 mAh y carga de 80W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Honor Magic 6 Pro

Este es el Honor Magic 6 Pro. Foto: Honor

Pero, lo mejor de este Honor Magic 6 Pro es su juego de cámaras de alta calidad: sensor de 50MP con apertura variable, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 180MP y selfie e 50MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps, sino que tomarás fotografías impresionantes. Totalmente garantizado.

Actualmente, el precio del Honor Magic 6 Pro es de 3500 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 900 dólares. Sin duda es una mejor opción al iPhone 16 Pro Max cuyas especificaciones son mejores y cuesta más.

