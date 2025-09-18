- Hoy:
Este Honor solo cuesta 200 dólares y posee una configuración potente: te olvidarás del Galaxy A56 y Xiami 14T Pro
Bueno, bonito y barato. Así es este Honor X8c, un teléfono con acabado de cuero que sobresale en la gama media con su memoria de 512GB, procesador GAMER y cámara dual de 108MP.
Pese a que Samsung y Xiaomi son dos de las marcas más populares del mercado de los smartphones, la firma asiática Honor ha demostrado que es un digno rival, puesto que sus dispositivos no solo son potentes, sino también lucen bien y son bastante económicos.
En el 2024, Honor presentó el Honor X8c 5G, un smartphone de gama media con una configuración impresionante y un precio bajo que no supera los 200 dólares. ¿Qué características ofrece este teléfono con acabado de cuero vegano? Aquí todas las especificaciones.
¿Por qué gastar tanto en un iPhone 17 Pro si este Samsung de gama alta tiene cámaras 8K, procesador TOP y funciones con IA?
Honor X8c 5G: ficha técnica completa
Uno de los apartados más importantes en un smartphone es el de la pantalla o display. En este caso tenemos un panel AMOLED de 6.7 pulgadas con una resoluci+on 1080 x 2412 pixeles con una tasa de refresco de 120Hz y una resistencia en caídas de hasta 1.8 metros.
Si hablamos de potencia, este Honor X8c 5G llega con un procesador Snapdragon 685 octa-core, acompañado del GPU Adreno 610, además de 8GB de RAM y 512GB de memoria. Por si fuera poco, tenemos una batería de 5000 mAh con carga de 35W.
Este es el Honor X8c 5G. Precio: composición/Edison Correa - YouTube
Si bien este Honor de gama media no es especialista en fotografías o videos, tiene una cámara de 108MP, lente gran angular de 5MP y selfie de 50MP. Si bien no vas a poder grabar videos en 4K, sí tienes la resolución 1080 px a 30fps.
¿Qué precio tiene el Honor X8c 5G? Si quiere tener uno de estos modelos en tus manos, deberás pagar 750 soles o 215 dólares al tipo de cambio vigente. Sin duda una excelente alternativa para este y el 2026.
