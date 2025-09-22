Olvídate del iPhone 17 Pro: Este Galaxy es uno de los mejores Samsung con 1TB, cámara de 200MP y precio bajo

Hace solo algunas semanas Apple presentó al mundo sus nuevos iPhone 17 y pese a que se presentaron 4 modelos, el más emblemático es el iPhone 17 Pro, un smartphone con triple cámara de 48MP y el potente procesador Bionic A19 Pro de 12GB de RAM.

Pese a que miles de usuarios sueñan con tener uno de estos iPhone, lo cierto es que su elevado precio, más de 8000 soles en Perú, ha generado que los usuarios busquen opciones mucho más económicas pero igual de potentes y es por ello que el Samsung Galaxy S24 Ultra se ha convertido en una de las mejores alternativas, ya que tiene una configuración impresionante.

Lo mejor de todo es que el Samsung Galaxy S24 Ultra ha bajado su precio al mínimo, por lo que es una de las mejores alternativas que puedes comprar este 2025. ¿Quieres conocer todas sus especificaciones? Aquí todos los detalles.

Galaxy S24 Ultra de Samsung: ficha técnica detallada

Antes que nada debes saber que el Galaxy S24 Ultra de Samsung es un teléfono premium y es por ello que tiene la mejor configuración que la mara coreana presentó en 2024. Su pantalal es de tipo AMOLED LTPO con una diagonal de 6.8 pulgadas con resolución Quad HD+, además de unos 120Hz de tasa de refresco.

La potencia del Galaxy S24 Ultra llega con el Snapdragon 8 Gen 3, además de unos 12GB de RAM y 1TB de memoria interna en su versión más elevadad. Por si fuera poco, tenemos 5000 mAh de batería con carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S24 Ultra de Samsung. Foto: composición/www.digitaltrends.com

Sin embargo, lo mejor de este Galaxy es su juego de cámaras cuyos sensores te permiten grabar en 8K a 30fps: lente principal de 200MP, gran angular de 12MO, lente zoom 5X de 50MP, lente Zoom 3X de 50MP y selfie de 12MP.

Pero, lo mejor de todo es que en pleno 2025 podrás comprar este Galaxy S24 Ultra por 2500 soles, por lo que se convierte en la mejor apuesta que puedes realizar.