Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
¿Vale la pena comprar el iPhone 16e si ya salió el iPhone 17? Estas son todas las diferencias de estos teléfonos 'baratos'

Estos dos teléfonos de Apple se han vuelto los más buscados puesto que su precio es más bajo y tienen gran potencia. Descubre cuál de ellos vale más la pena.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 16e y iPhone 17 de Apple.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 16e y iPhone 17 de Apple. | Foto: composición/Daniel Robles
Hace solo algunas semanas, Apple presentó al mundo sus cuatro modelo de su familia iPhone 17 y el teléfono más básico de todos se ha robado las miradas, puesto que significa un gran salto en relación con su modelo anterior, el iPhone 16.

Sin embargo, hay que recordar que hace solo algunos meses la firma estadounidense presentó el iPhone 16e su versión económica que también se volvió uno de los equipos más atractivos por sus especificaciones.

Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 y iPhone 16 de Apple.

¿Cuál de estos teléfonos 'económicos' de Apple conviene comprar para lo que queda de septiembre y octubre? En esta nota vamos a comparar todas las especificaciones del iPhone 16e y iPhone 17 para que sepas cuál deberías comprar este año.

iPhone 16e vs. iPhone 17: versus definitivo

A continuación te dejamos un cuadro comparativo con todas las especificaciones del iPhone 16e y iPhone 17. Esta información te servirá para elegir con sabiduría cuál de estos modelos te conviene más. Aquí encontrarás detalles como pantalla, batería, procesador, memoria interna y precio. Solo de esta manera sabrás cuál te conviene más.

CaracterísticasiPhone 16e de AppleiPhone 17 de Apple
Dimensiones 147,67x 71,5 x 7,8 mm149,6 x 71,5 x 8 mm
Peso167 gramos177 gramos
Pantalla y dimensiones OLED 6,1" Super Retina XDR
Hasta 1.200 nits
True Tone, HDR 		LTPO OLED 6,3 pulgadas Super Retina XDR, 120 Hz
3.000 nits de brillo pico
Dolby Vision HDR
Resolución y densidad 2.532 x 1.170 pixeles 2.622 x 1.206 px (458 ppp)
ProcesadorApple A18 BionicApple A19 Bionic
Memoria RAM8 GB RAM12 GB RAM
Sistema operativoiOS 18.5 - iOS 26iOS 26
Almacenamiento interno 128 / 256 / 512 GB 256 / 512 GB
Cámaras Principal:  48 MP, 26 mm, f/1.6
Cámara frontal:  True Depth 12 MP, f /1.9 		Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie:  True Depth 18 MP, f /1.9
Batería 4.000 mAh
Carga rápida de 25W 		3.988 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
PrecioDesde 800 dólares, 2739Desde 1262 dólares, 4399 soles
Otros detalles Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes 		Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

