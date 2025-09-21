- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Juan Pablo II vs Cristal
- Alianza Lima vs Com. Unidos
- Universitario
- Barcelona vs Getafe
- Perú vs Chile
- Inter vs Gremio
- Boca vs Central Córdoba
- Arsenal vs Man. City
- Retiro AFP
¿Vale la pena comprar el iPhone 16e si ya salió el iPhone 17? Estas son todas las diferencias de estos teléfonos 'baratos'
Estos dos teléfonos de Apple se han vuelto los más buscados puesto que su precio es más bajo y tienen gran potencia. Descubre cuál de ellos vale más la pena.
Hace solo algunas semanas, Apple presentó al mundo sus cuatro modelo de su familia iPhone 17 y el teléfono más básico de todos se ha robado las miradas, puesto que significa un gran salto en relación con su modelo anterior, el iPhone 16.
Sin embargo, hay que recordar que hace solo algunos meses la firma estadounidense presentó el iPhone 16e su versión económica que también se volvió uno de los equipos más atractivos por sus especificaciones.
PUEDES VER: iPhone 17 vs. iPhone 16: ¿qué tanto ha mejorado este teléfono de Apple y cuál me conviene comprar en 2025?
¿Cuál de estos teléfonos 'económicos' de Apple conviene comprar para lo que queda de septiembre y octubre? En esta nota vamos a comparar todas las especificaciones del iPhone 16e y iPhone 17 para que sepas cuál deberías comprar este año.
iPhone 16e vs. iPhone 17: versus definitivo
A continuación te dejamos un cuadro comparativo con todas las especificaciones del iPhone 16e y iPhone 17. Esta información te servirá para elegir con sabiduría cuál de estos modelos te conviene más. Aquí encontrarás detalles como pantalla, batería, procesador, memoria interna y precio. Solo de esta manera sabrás cuál te conviene más.
|Características
|iPhone 16e de Apple
|iPhone 17 de Apple
|Dimensiones
|147,67x 71,5 x 7,8 mm
|149,6 x 71,5 x 8 mm
|Peso
|167 gramos
|177 gramos
|Pantalla y dimensiones
| OLED 6,1" Super Retina XDR
Hasta 1.200 nits
True Tone, HDR
|LTPO OLED 6,3 pulgadas Super Retina XDR, 120 Hz
3.000 nits de brillo pico
Dolby Vision HDR
|Resolución y densidad
|2.532 x 1.170 pixeles
|2.622 x 1.206 px (458 ppp)
|Procesador
|Apple A18 Bionic
|Apple A19 Bionic
|Memoria RAM
|8 GB RAM
|12 GB RAM
|Sistema operativo
|iOS 18.5 - iOS 26
|iOS 26
|Almacenamiento interno
|128 / 256 / 512 GB
|256 / 512 GB
|Cámaras
| Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Cámara frontal: True Depth 12 MP, f /1.9
|Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie: True Depth 18 MP, f /1.9
|Batería
| 4.000 mAh
Carga rápida de 25W
|3.988 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
|Precio
|Desde 800 dólares, 2739
|Desde 1262 dólares, 4399 soles
|Otros detalles
| Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50