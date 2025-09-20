En este país es muy BARATO comprar el nuevo iPhone 17 de Apple: No es Estados Unidos

Apple acaba de presentar al mundo sus nuevos teléfonos premium y el iPhone 17 se ha convertido en uno de los modelos más cotizados, puesto que finalmente este equipo llega con pantalla de 6.3 pulgadas, una tasa de refresco de 120Hz, cámaras con calidad 4K, batería de 3600 mah y carga rápida de 40W, todo por un precio mucho más económico.

Sin embargo, si bien Apple lanza este teléfono en Estados Unidos, aunque parezca mentira, existe un país asiático en el que sale mucho más barato poder comprar este iPhone 17. ¿De qué país hablamos? Nada más y nada menos que Corea del Sur. ¿Por qué pasa esto? Aquí los detalles.

Según se puede ver en el informe titulado Mapping the World's Prices, publicado por Deutsche Bank en 2025, el país en el que el iPhone 17 es más barato es Corea del Sur y esto se debe a la gran competencia que tiene la marca estadounidense con Samsung.

De acuerdo con el estudio, el precio del iPhone 17 ronda los 907 euros, unos 1063 dólares al cambio vigente. Este precio está asociado a una política de competencia directa con Samsung, la cual vende una gran cantidad de equipos en su país de origen. Es por ello que Apple se ve obligado a ajustar su precio, incluso más que en Estados Unidos.

El segundo país más barato es Estados Unidos. En este país, el iPhone 17 cuesta 921 euros, es decir unos 1079 dólares. Factores como los impuestos estatales reducidos y la fuerte competencia interna contribuyen a mantener un costo relativamente accesible.

Foto: Mapping the World's Prices, publicado por Deutsche Bank en 2025

Por otro lado, Australia es el tercer país en el que el iPhone 17 tiene un precio más bajo. En este país deberás pagar 924 euros o 1082 dólares para adquirir este nuevo teléfono. Como podrás ver en el cuadro que te dejamos en la parte superior de esta nota, el país donde cuesta más comprar el iPhone 17 es Turquía, lugar donde el precio asciende a 1863 euros o 2182 dólares.

En Perú, el precio del iPhone 17 de 256GB es de 4399 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 1262 dólares. Sin duda no es tan caro como otros países, pero tampoco es que sea un de los más bajos. ¿Qué te parece?