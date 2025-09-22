Xiaomi 17 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max: principales diferencias entre sus características

Apple empieza a tener competencia a poco de anunciar el lanzamiento de su poderoso iPhone 17 Pro Max. No solamente tiene un nombre parecido, sino que también tiene características similares. El Xiaomi 17 Pro Max es casi una copia al teléfono más potente de Apple y las comparaciones son inevitables.

Para el 2025, el iPhone 17 Pro Max "innovó" con un diseño más grande en el apartado de las cámaras traseras y esto ha sido replicado por Xiaomi con el modelo que lleva el mismo nombre que Apple. Pero, ¿en qué se diferencian? Te lo contamos.

Diferencias entre el Xiaomi 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro Max

Lu Weibing, presidente de la compañía china, se animó a comparar el nuevo Xiaomi 17 Pro Max con el iPhone 17 Pro Max para disipar los temores de una copia del diseño de la cámara con el dispositivo de Apple. No obstante, y aunque se puede apreciar la diferencia, si ignoramos la pantalla funcional del Xiaomi que ocupa en la parte trasera, la diferencia realmente no es tanta.

Xiaomi reafirma la idea de que el diseño del Xiaomi 17 Pro Max está inspirado netamente en el Mi 11 Ultra que se lanzó en el 2021. Además, la empresa sostiene que no se saltó la 16.ª generación para alinearse a los estándares de Apple, pero lo cierto es que dependerá de cada uno si se cree o no, ya que el modelo también trae el título de "Pro Max".

¿Cuándo sale el Xiaomi 17 Pro Max?

La serie 17 de Xiaomi estará disponible en China antes del 1 de octubre. Se confirmó que serán los primeros dispositivos equipados con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, que será presentado al mundo el 23 de septiembre. La pantalla trasera es lo que más resalta en el Xiaomi 17 Pro Max y es que se puede usar para gestionar llamadas, controlar música, mostrar información detallada, visor para los selfies y muchas cosas más.

Cuánto costará el Xiaomi 17 Pro Max

El Xiaomi 17 Pro tendrá un precio de 700 y 850 dólares, mientras que el modelo Pro Max maneja un costo entre 850 y 1000 dólares. Cabe resaltar que estos precios son en el mercado chino, por lo que los dispositivos manejan un precio diferente en el mercado internacional; es decir, se agregará un monto considerable.https://www.youtube.com/watch?v=TaxAMFKMHJw