¿Por qué endeudarte 36 meses por un iPhone 17 si este Honor tiene chip GAMER, 512GB, cámara 200MP con IA y cuesta menos?

El iPhone 17 de Apple se ha convertido en uno de los modelos más buscados por los usuarios, puesto que es un equipo que llega con un upgrade en las cámaras principales, además de una mejora en el selfie, la batería y la carga rápida. Sin embargo, es un teléfono que en Estados Unidos puede costar 900 dólares y en otras partes del mundo, como el Perú, entre 1100 a 1300 dólares en su versión de 512GB de memoria interna.

Es por ello que miles de usuarios han decidido buscar opciones igual de potentes, pero más económicas. Es así que el Honor 400 5G se ha convertido en una opción muy atractiva, puesto que combina un diseño premium, gran rendimiento, cámaras 4K y un precio bastante aceptable para lo que ofrece. ¿Quieres conocer más detalles de este potente teléfono chino? Aquí los detalles.

PUEDES VER: Este Honor con diseño de iPhone 16 Pro es uno de los mejores teléfonos que puedes comprar por 150 dólares

Honor 400 5G: ficha técnica completa

Para iniciar con este análisis del Honor 400 5G debes de saber que el teléfono es de gama media, pero tiene una gran calidad para ser de esta categoría. En este caso tenemos un panel de tipo OLED con 6.55 pulgadas con una resolución fullHD+ de 2736 x 1264 pixeles, además de un brillo máximo de 5000 nits y una tasa de refresco de 120Hz.

¿Qué tan potente es el Honor 400 5G? En este caso tenemos un teléfono con procesador Snapdragon 7 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM físico y 12GB de RAM virtual, además de una memoria máxima de 512GB sin posibilidad de usar microSD.

Este es el Honor 400 5G. Foto: composición/@sondesix

Si hablamos de batería, el Honor 400 5G llega con 5300 mAh con una carga de 66W por cable. Además, este teléfono llega con Wifi 6, Bluetooth 5.4, Dual Sim y USB tipo C.

¿Qué hay de las cámaras? En este caso tenemos una cámara de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP y selfie de 50MP. Podrás grabar en 4K a 30fps y tener una buena definición en fotos de día tanto de noche.

¿Qué precio tienen el Honor 400 5G? El precio de este teléfono es de 1449 soles, unos 416 dólares en el mercado internacional. ¿Qué te parece?