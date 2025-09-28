- Hoy:
Este Honor con diseño de iPhone 16 Pro es uno de los mejores teléfonos que puedes comprar por 150 dólares
Pantalla fluida, chip Snapdragon, 256GB, selfie de 50MP y cámara de 108MP. Este Honor lo tiene todo y cuesta un sencillo.
Desde que se alejó definitivamente de Huawei, la marca china Honor se ha ganado un merecido lugar en el mercado de los smartphones y uno de los modelo más recientes se ha vuelto el más popular en la gama media.
¿De qué modelo hablamos? Si bien el Honor Magic 6 Lite y Honor Magic 7 Lite son dos equipos muy eficientes, su hermano menor, el Honor X8b, es bastante eficiente y actualmente solo cuesta 150 dólares. Pero, ¿vale la pena? Aquí todos los detalles.
PUEDES VER: Olvídate del Xiaomi 15T Pro | Este Honor con procesador TOP, 512GB y cámaras 4K de 200MP es MEJOR y cuesta MENOS
Si hablamos de potencia, el Honor X8b tiene una gran eficiencia, puesto que tiene un procesador Snapdragon 680, acompañado de 8GB de RAM físico y 8GB de RAM virtual, además de 256GB de memoria interna. Esto no es todo, ya que también este teléfono llega con 4500 mAh de baterúa y carga de 35W. Una verdadera 'Joyita'.
Sin embargo, esto no es todo lo que ofrece este teléfono Honor, ya que llega con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución 2412 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz.
Este Honor X8b es uno
Pese a que el Honor X8b no es un equipo tan profesional para fotos y videos, te ofrece una cámara de 108MP, gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 50MP. No podrás grabar en 4K pero sí en 1080 pixeles y 30fps.
¿Qué precio tiene el Honor X8b? Debido a que fue lanzado en 2024, el precio de este teléfono ha bajado bastante y actualmente podrás comprarlo por 499 soles o 140 dólares.
