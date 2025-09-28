0
EN VIVO
Barcelona vs Real Sociedad por LaLiga
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado

Este Honor con diseño de iPhone 16 Pro es uno de los mejores teléfonos que puedes comprar por 150 dólares

Pantalla fluida, chip Snapdragon, 256GB, selfie de 50MP y cámara de 108MP. Este Honor lo tiene todo y cuesta un sencillo.

Daniel Robles
El Honor X8b es un teléfono de gama media que sobresale por su gran calidad y bajo precio. Sus especificaciones son elevadas.
El Honor X8b es un teléfono de gama media que sobresale por su gran calidad y bajo precio. Sus especificaciones son elevadas. | Foto: composición/HONOR Philippines
COMPARTIR

Desde que se alejó definitivamente de Huawei, la marca china Honor se ha ganado un merecido lugar en el mercado de los smartphones y uno de los modelo más recientes se ha vuelto el más popular en la gama media.

¿De qué modelo hablamos? Si bien el Honor Magic 6 Lite y Honor Magic 7 Lite son dos equipos muy eficientes, su hermano menor, el Honor X8b, es bastante eficiente y actualmente solo cuesta 150 dólares. Pero, ¿vale la pena? Aquí todos los detalles.

El Honor 400 Pro es un smartphone de gama alta con procesador Snapdragon 8 Gen 3 y cámaras de 200MP en 4K.

PUEDES VER: Olvídate del Xiaomi 15T Pro | Este Honor con procesador TOP, 512GB y cámaras 4K de 200MP es MEJOR y cuesta MENOS

Si hablamos de potencia, el Honor X8b tiene una gran eficiencia, puesto que tiene un procesador Snapdragon 680, acompañado de 8GB de RAM físico y 8GB de RAM virtual, además de 256GB de memoria interna. Esto no es todo, ya que también este teléfono llega con 4500 mAh de baterúa y carga de 35W. Una verdadera 'Joyita'.

Sin embargo, esto no es todo lo que ofrece este teléfono Honor, ya que llega con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución 2412 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz.

Honor X8b

Este Honor X8b es uno

Pese a que el Honor X8b no es un equipo tan profesional para fotos y videos, te ofrece una cámara de 108MP, gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 50MP. No podrás grabar en 4K pero sí en 1080 pixeles y 30fps.

¿Qué precio tiene el Honor X8b? Debido a que fue lanzado en 2024, el precio de este teléfono ha bajado bastante y actualmente podrás comprarlo por 499 soles o 140 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Xiaomi 17 Pro Max: ¿cuándo llega a Perú y cuál será su precio?

  2. Este Motorola es una JOYA de la gama media y es barato: supera al Galaxy A55 con su procesador GAMER

  3. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max | Estas son las baterías que tendrán los nuevos equipos Apple

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano