Por qué gastar $1000 en el iPhone 17 Air si este Honor tiene el doble de batería, mejores cámaras y cuesta menos
Si bien el iPhone 17 Air es el teléfono más delgado, también tiene poca batería y una cámara. Este Honor 400 Pro lo supera en todo y es más económico.
Apple sorprendió al mudno con su nuevo iPhone 17 Air, un teléfono ultra delgado que llega con un grosor de 5.6 milimetros y un potente procesador Bionic A19 Pro y 512GB de memoria. Sin embargo, uno de los peores defectos de este nuevo teléfono es su insignificante batería de 2900 mAh, la cual presuntamente te ofrece hasta 19 horas de uso continuo.
Sin embargo, otros de los factores más llamativos del iPhone 17 Air es el precio, puesto que se dice que este equipo cuesta unos 1000 dólares. Es por ello que miles de usuarios han buscado otra alternativa en Android y es por ello que el Honor 400 Pro se ha convertido en una excelente alternativa ya que tiene mejores características y cuesta menos.
PUEDES VER: Olvídate del iPhone 17 Pro: Este Galaxy es uno de los mejores Samsung con 1TB, cámara de 200MP y precio bajo
Por si no lo sabes, el Honor 400 Pro fue lanzado este 2025 y cuenta con una configuración de gama alta. El equipo chino no solo tiene una potente batería, está provisto de un chip Snapdragon de última generación y un juego de cámaras poderoso. ¿Vale la pena? Aquí todas sus especificaciones.
Honor 400 Pro: ficha técnica completa
Para empezar debes saber que el Honor 400 Pro pertenece a la gama alta y es un teléfono bastante económico para lo que ofrece. En primer lugar tiene un panel de tipo AMOLED con 6.7 pulgadas con resolución 1280 x 2800 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 5000 nits.
Si hablamos de potencia, este Honor 400 Pro llega con procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria, además de una batería de 5300 mAh y carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el Honor 400 Pro. Foto: Weibo
Por si fuera poco, el Honor 400 Pro llega con un juego de cámaras impresionante: lente de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, Telefoto 3X de 50MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar en 4K, sino que además tomarás fotografías como si las hicieras en un estudio fotográfico.
¿Qué precio tiene el Honor 400 Pro? Actualmente puedes comprar este teléfono chino por 2400 soles, un precio mucho más bajo que el iPhone 17 Air que tiene menor potencia y cuesta más de 4500 soles.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50