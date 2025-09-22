Este Motorola tiene todo lo necesario para ser el mejor del 2025: 1 TB almacenamiento, carga en 10 minutos y cámara profesional

Durante los últimos años, Motorola ha lanzado una gran variedad de dispositivos móviles, pero no todos han cumplido con las expectativas de los usuarios. Un caso excepcional y fuera de serie es el Motorola Edge 50 Ultra, que tiene un diseño curvo y que su calidad premium lo lleva a competir con los grandes. Su rendimiento también es uno de los mejores, por lo que será necesario analizar sus características.

Motorola tiene teléfonos de todas las gamas, donde el Edge 50 Ultra logra marcar un antes y un después con su impresionante pantalla pOLED de 6,70 pulgadas donde se puede disfrutar a la perfección de contenido multimedia sin ningún inconveniente.

Motorola Edge 50 Ultra: características principales y todo lo que debes saber

La pantalla del Motorola está compuesta por LTPS P-OLED de 6,7 pulgadas y una tasa de refresco de 144 Hz y por si fuera poco, también garantiza 2500 nits de brillo máximo. Ya sean imágenes, videos o videojuegos, el contenido multimedia en general no se verá afectado, sino que se podrá vivir la experiencia premium.

Por otro lado, tenemos las especificaciones técnicas donde el procesador es el Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 que se combina con los 16 GB de RAM y el 1 TB de almacenamiento para tener más fotos, videos, aplicaciones y todo tipo de archivos que desees acumular en tu dispositivo móvil.

Calidad y precio del Moto Edge 50 Ultra. | Foto: Captura

Batería y calidad fotográfica envidiable

A pesar de no ser un teléfono lanzado hace pocos meses, el Motorola Edge 50 Ultra está un escalón por encima de otros modelos. Su batería es de capacidad de 4500 mAh y puede aceptar una carga rápida de 125W. Esto quiere decir que es posible tener el celular cargado al 100% en pocos minutos.

Otro de los elementos que se destaca es la calidad fotográfica del Moto Edge 50 Ultra. Empezando por su lente principal de 50 MP, gran angular de 50 MP y telefoto de 64 MP, este modelo también está entre los mejores por su cámara frontal de 50 MP y ofrece un sistema operativo Android 14 para un mejor tiempo de respuesta en su uso.