El precio del Samsung S24 Ultra está por los suelos este 2025: estas son las características del potente gama alta

Reciente, Apple ha lanzado el iPhone 17 Pro Max, mientras que Samsung hace lo propio con el Galaxy S25 Ultra. Sin embargo, sus elevados precios pueden ahuyentar a más de uno, pero no te preocupes, hay una solución mirando generaciones pasadas, como es el caso del Samsung S24 Ultra, un flagship que está más vigente que nunca por las razones que veremos a continuación.

Pantalla y procesador todoterreno

Pesando 233 gramos, el Samsung S24 Ultra nos presenta una pantalla Dynamic AMOLED de 6,8 pulgadas, acompañado con una brutal resolución QuadHD+, a la vez de 120 hercios de tasa de refresco, Vision Booster para mejorar la calidad de imagen, protección anticaídas con Gorilla Glass Armor y resistencia al agua con IP68.

El chip con que cuenta esta bestia tecnológica es el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, el cual corre bien con videojuegos con alta demanda gráfica, así como nunca experimentarás sobrecalentamientos ni lags con aplicaciones muy pesadas. Asimismo, tiene RAM de 12GB, a la vez de memoria interna de 256GB, de 512GB y de 1TB.

Foto PRO y video 8K

La fotografía es un elemento crucial en el Samsung S24 Ultra, dado que nos presenta cuatro sensores en la parte trasera, con una una principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, zoom X5 de 50 megapíxeles, zoom X3 de 10 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

Sobre la grabación de video, este celular lo hace a un máximo de 8K a 30fps, aunque los mejores resultados los vas a obtener en los 4K a 60fps. Con estos obtendrás clips con gran nitidez, mucho detalle como naturalidad, a la vez de una notable estabilización.

Software mejorado con Galaxy AI

El Samsung S24 Ultra nos trae el OneUI 6.1 basado en Android 14 como sistema operativo, el mismo que ya ha recibido Galaxy Ai, la inteligencia artificial de la marca surcoreana, la cual ha mejorado enormemente la experiencia del usuario.

No menor es que este dispositivo móvil nos trae una gran política de actualizaciones, como son sus siete años de soporte tanto para el software, como para lo que son los parches de seguridad.

Buena batería

La autonomía del Samsung S24 Ultra lo hace bien, aunque no es su punto más fuerte, ya que nos topamos con batería de 5,000mAh para usarlo de forma continua por casi todo un día, a la vez de una carga rápida competente de 45W, a la vez de carga inalámbrica de 15W.

Precio de infarto en 2025

Si quieres llevarte este portento de la tecnología celular a casa, entonces presta atención porque estos son sus precios en 2025: