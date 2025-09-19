El Samsung S25 FE es nuevo, pero es poca cosa para este Xiaomi: pantalla 1.5K, chip poderoso y fotos profesionales

Hay muchas personas que quieren disfrutar de un celular gama alta, pero hay una barrera que lo impide: el precio, los cuales están siempre por las nubes para un sector no menor. Por ello, no pocas marcas están apostando por terminales económicamente más accesibles, pero en términos de especificaciones, tienen un funcionamiento de gama alta.

En ese sentido, el rey absoluto de este segmento que, ni siquiera la salida del esperado Samsung S25 FE, ha representado un dolor de cabeza para el poderoso Xiaomi 14T Pro, el que no ha dejado indiferente a nadie desde su lanzamiento.

Pantalla y procesador

Para comenzar, debemos decir que el Xiaomi 14T Pro nos presenta una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, acompañado de una soberbia resolución en 1.5K de 2,712 x 1,220 píxeles, lo que se ve aunado de una tasa de refresco de 144 hercios que envidia el Samsung S25 Ultra y el mismísimo iPhone 17 Pro Max.

Es compatible con contenido en HDR10+ como Dolby Vision, un brillo enorme que llega hasta los 4,000 nits, a la vez resistencia al agua gracias a su certificación IP68 con lo que puedes sumergirlo sin que el equipo se malogre.

A todo esto, debemos agregar que el Xiaomi 14T Pro incluye un procesador tan veloz, estable, como dotado de gran velocidad y rendimiento notable: el MediaTek Dimensity 9300+, mientras que su RAM es de 12GB, en tanto que la memoria interna que lo integra lo encontramos en 256GB, 512GB y 1TB.

Foto y video de calidad

La fotografía del Xiaomi 14T Pro es un diferencial importante, ya que al contar con una pulida tecnología gracias a LEICA es que se puede considerar a este terminal como un gama alta.

Por ello, en la parte trasera nos topamos con tres sensores, el principal con 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 12 megapíxeles, telefoto de 2,6X de 50 megapíxeles, en tanto que el frontal alcanza los 32 megapíxeles.

Por su parte, el video del Xiaomi 14T Pro también muestra un gran desempeño en el uso diario del mismo, dado que su resolución para grabar alcanza los 4K a 60fps, pero también en 8K hasta los 30fps, con los cuales obtendremos mucha nitidez en los cips que saquemos.

Batería que carga en minutos

La autonomía, como los anteriores, es una de las grandes apuestas del Xiaomi 14T Pro, incluso, su desempeño es superior a terminales TOP como los mejores Samsung o iPhone. No solo tiene una batería de 5,000mAh que aguanta casi todo un día de uso intenso. sino que también es capaz de cargar al 100 por ciento en solo 20 minutos gracias a sus 120W de carga rápida, así como 50W de carga rápida inalámbrica.

Sistema operativo con IA

En cuanto al sistema operativo, este dispositivo ha sido desplegado en todo el mundo con HyperOS basado en Android 14, además de contar con 4 de actualizaciones para el software y 5 para los parches de seguridad.

Precio del Xiaomi 14T Pro en 2025

Si quieres hacerte con este potente gama alta a buen precio este 2025, entonces lo puedes adquirir en estos países con un costo de: