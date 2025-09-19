Este OPPO todoterreno es mejor compra que Xiaomi: RAM de 12GB, aguanta agua caliente y enorme batería de 6,000mAh

Es un hecho que todos los fabricantes que buscan hacerse un nicho en el competitivo mercado de celulares, ven como objetivo asentarse en la gama media y OPPO es uno de esos nombres que no desiste y se mantiene en la pelea lanzando terminales, francamente, asombrosos.

Un ejemplo notable de esto es el OPPO Reno 14f, un terminal lanzado hace pocos meses el cual ha fascinado a miles de personas gracias a su formidable ficha técnica que funciona bien en casi todos sus apartados y, como ya es una marca de la casa, un diseño sumamente atractivo para los ojos, sobre todo para aquellos que aman los smartphones con personalidad propia.

Características de OPPO Reno 14f

El OPPO Reno 14f nos presenta desde el arranque una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas la cual posee una notable resolución de 2,372 x 1,080 píxeles, además de una tasa de refresco que llega hasta los 120 hercios, unos 397 de densidad de píxeles por pulgada, mientras que su brillo máximo es de 1,400 nits.

Este celular también tiene protección anticaídas al contar con el vidrio Dragontrail D+, desarrollado por la empresa japonesa AGC. Del mismo modo viene con certificación IP69 ¿Qué significa esto? Simple, que es impermeable al polvo como la humedad, pero puede sumergirse en agua sin malograrse, lo mismo que soportar chorros de agua caliente hasta los 90 grados.

Al bajar hacia su rendimiento nos topamos con el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, un chip que no es malo, pero por el precio con el que salió e, inclusive, con el que cuenta al publicar esta nota, nos parece que no lo compensa, porque ya se le siente un poco entrado en años.

En cuanto al almacenamiento, el OPPO Reno 14f nos presente una RAM hasta los 12GB con LPDDR5X, en tanto que la memoria interna o ROM lo encontramos en los 256GB y los 512GB con tecnología UFS 3.1 para las descargas.

La fotografía de este celular nos ha parecido muy competente, además de estar potenciada con herramientas de IA. Por ello, en la parte trasera nos topamos con el lente principal de 50 megapíxeles, angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles. Al contar con IP69, seremos capaces de sacar fotos y video debajo del agua.

La autonomía del OPPO Reno 14f lo hace más que bien con sus enormes 6,000mAh de batería para usarlo por dos días sin mirar el cargador, a la vez está acompañado por carga rápida de 45W, por lo que estaría listo en unos 60 minutos.

No menos importante es el sistema operativo del OPPO Reno 14f, el cual viene con ColorOS 15 basado en Android 15 que, a su vez, vendrá con 5 años para actualizaciones en soporte y parches de seguridad.

Cuál es el precio del OPPO Reno 14f

Si te ha llamado la atención el OPPO Reno 14f, entonces podrás encontrarlo en tu país con estos precios: