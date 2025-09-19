Rivales del iPhone 17: los 4 mejores teléfonos que compiten con el nuevo celular de Apple

Elegir el iPhone 17 resulta ser un privilegio en algunas regiones por todo lo que puede ofrecer, pero también por el alto precio. En Perú, por ejemplo, el modelo 17 Pro Max tendría un costo de cerca de 10 mil soles. Por ello, es importante buscar otras alternativas que ofrecen características similares.

Los 5 teléfonos que compiten con el iPhone 17

El lanzamiento del iPhone 17 marcó un nuevo hito en el mundo de los smartphones por tener un diseño más refinado, pantalla OLED de 120 Hz, cámaras 48 MP y potente chip A19. No obstante, en pleno 2025, existen varios teléfonos que compiten entre sí por tener baterías más grandes, carga rápida y precios, en la mayoría de los casos, más accesibles. Estos son los fuertes rivales del iPhone 17.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Es el teléfono insignia que compite directamente con los dispositivos de Apple. Sus componentes, como la pantalla de 6.9 pulgadas y la cámara principal de 200 MP, lo convierte en uno de los más competitivos. Trabaja con el poderosísimo procesador Snapdragon 8 Elite y batería de 5000 mAh con carga rápida de 45W.

Google Pixel 10 Pro

Este celular logra destacarse desde el primer instante por tener herramientas de inteligencia artificial y tener 16 GB de RAM. Viene incluido con el Android 16 y es garantía de siete años de actualización con cámara que es asistida con inteligencia artificial.

Xiaomi 15 Ultra

Es el referente en la fotografía debido a la fusión que hizo con Leica. Su cámara principal está optimizada para fotografías noctrnas y los resultados finales son más que profesionales. Tiene equipado el procesador Snapdragon 8 Elite y ofrece un batería de 5400 mAh. Trabaja integrado con Gemini de Google para potenciar su rendimiento.

Nothing Phone (3a) Pro

Se presentó este modelo en el 2025 y se destaca por brindar un diseño innovador con módulo de cámaras horizontal. Tiene 6,7 pulgadas de tamaño de pantalla y en carga rápida supera la autonomía del iPhone 17.