Cuánto vale el nuevo iPhone 17 Pro Max y cuáles son sus características principales
Apple comenzó una nueva etapa en su empresa con la llegada de la línea del iPhone 17 que tiene grandes novedades y características de alto nivel.
El iPhone 17 Pro Max se lanzó el 9 de septiembre de 2025 en su evento titulado 'Awe Dropping', que es el equipo insignia de la familia, que está enfocado en ofrecer un rendimiento impresionante, fotografía profesional y una durabilidad mejorada. Su ficha técnica tiene una gran cantidad de beneficios que te contaremos a continuación.
Se trata del reemplazante del iPhone 16 Pro Max con mejoras muy notorias en la cámara, batería y diseño, aunque con pequeñas modificaciones debido a los cambios que se hicieron en la producción y diseño. Si estás pensando en comprar el nuevo iPhone 17 Pro Max, debes considerar su precio y también las características.
iPhone 17 Pro Max: precio y características
En Estados Unidos, el iPhone 17 Pro Max está disponible desde 1,199 dólares por el modelo base de 256 GB. También está disponible en otro modelos superiores que son los siguientes:
- 256 GB - 1,199
- 512 GB - 1,399
- 1 TB - 1,599
- 2 TB - 1,999
Características principales
El iPhone 17 Pro Max se destaca por tener un diseño unibody y ser de aluminio con un peso de 223 gramos y viene de fábrica con el iOS 26 con Apple Intelligence con edición de inteligencia artificial avanzada.
- Pantalla: 6,9 pulgadas Super Retina XDR OLED con ProMotion (120 Hz), brillo máximo de 2,000 nits
- Cámara: Sistema triple de 48 MP, zoom óptico hasta 8x, frontal 18 MP, video 8K a 60 FPS
- Rendimiento: Chip A19 Pro, 12 GB de RAM
- Batería: 4,832 mAh, hasta 39 horas de video, carga rápida de 40W
Este modelo es perfecto para creadores de contenido y gamers, que logra superar al Galaxy S25 Ultra. Su potencial es sumamente impresionante llegando a ser el más completo de la tecnología.
