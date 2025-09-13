Los 5 celulares con mejor cámara de la marca Samsung para comprar el 2025

Si estás pensando en comprar un dispositivo móvil con un precio justo, entonces, es importante que empieces a considerar los mejores modelos que tienen características de alto nivel. El Galaxy S25 Ultra está incluido, pero también otros celulares.

Este análisis se basa en los teléfonos de la marca Samsung que ofrece un zoom impresionante y también permite la grabación en 8K. Los sensores de estos teléfonos te ayudarán a tener resultados más cercanos del nivel profesional en la fotografía.

5 celulares de Samsung con buena cámara

El rendimiento fotográfico es una de las características más buscadas en todo el mundo. Por ello, debes tener en cuenta la guía que te permitirá conocer más a fondo sobre las especificaciones y nivel de calidad de los mejores modelos de Samsung.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Se trata del rey absoluto en el mundo de las cámaras de Samsung en este 2025. Su sistema cuádruple trabaja con un sensor principal de 200 MP que es capaz de capturar imágenes realmente excepcionales y también porque trabaja con el procesamiento IA. Con el lente ultra gran angular de 50 MP se va a poder distinguir una mejora para los paisajes amplios. Por su parte, los teleobjetivos, con zoom de 5x óptico y 10 MP, permiten acercamientos nítidos con un zoom de hasta 100x digital. Ofrece una calidad de video de hasta 8K a 30 FPS full HD.

Samsung Galaxy S25+

Es el modelo intermedio de la serie S25 de la marca y que tiene un tamaño ideal para quienes no le gustan un teléfono exorbitante. Si nos enfocamos directamente en la fotografía, destacar que cuenta una triple cámara trasera principal de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP y la teleobjetivo de 10 MP. La inteligencia artificial ayuda a mejorar la calidad con el HDR que sirve para optimizar la calidad en ambientes nocturnos. Graba en 4K y trabaja junto a la estabilización para videos que se graben en movimientos.

Samsung Galaxy S25

Es compacto y potente, siendo el mejor dispositivo para aquellos que busquen un celular que no sacrifica la calidad fotográfica y que cuenta con características similares a su par S25+. Con su cámara triple de 50 MP, figura, sin lugar a dudas, entre los más recomendables en el 2025. El ultra gran angular es de 12 MP, mientras que el teleobjetivo tiene 10 MP con zoom 3x. Los colores naturales podrán destacarse desde la primera toma y capturar los detalles no será un problema, además de contar con la ayuda de la IA para mejorar los resultados finales.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Es el modelo que mejor rendimiento ofrece de la generación anterior de Samsung. Para empezar, su cámara principal es de 200 MP, lo que iguala al S25 Ultra. Con el lente ultra gran angular de 12 MP se conseguirán imágenes realmente impresionantes y el teleobjetivo ofrece 10 MP. La IA también es parte del avance de este teléfono, por lo que podrá almacenar fotografías de alta calidad con solo activar la herramienta fácilmente. Su cámara frontal es de 12 MP.

Samsung Galaxy A56

Incluimos este celular por ser uno de los lanzamientos más recientes en el 2025 y bastará tener un presupuesto moderado sin que renuncies a la calidad. La cámara, además de trabajar con un lente principal de 50 MP, también tiene un sistema de OIS que permite obtener imágenes diurnas y nocturnas detalladas. Por otro lado, hablar también del ultra gran angular de 12 MP y el macro de 5 MP. Para las fotos en modo selfies, se contará con una cámara de 12 MP.