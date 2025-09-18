Cómo mejorar la cámara del Samsung S24 FE: trucos y consejos aumentar la resolución

En el 2025, es importante contar con smartphones que tengan un gran equilibrio entre calidad, además de un buen precio. No obstante, uno de los aspectos más buscados es la calidad fotográfica. El Samsung S24 FE tiene una cámara excepcional, pero incluso se puede mejorar aún más la resolución de las fotos y videos.

Mejorar la cámara del Samsung S24 FE

El Samsung Galaxy S24 FE tiene un sistema de cámaras avanzado que se puede aprovechar con ciertos ajustes y trucos adecuados para obtener fotos y videos de alta calidad. A continuación, revisa la guía de consejos prácticos para optimizar la cámara y mejorar la resolución de todas las imágenes.

Ajusta la resolución de la cámara

Configura la resolución máxima desde la aplicación de la cámara en Ajustes, Resolución de foto y selecciona la máxima disponible para asegurarte que captures el mayor nivel de detalle posible. En este dispositivo es posible grabar videos en 8K. Pero ten en cuenta que las resolución más alta consume un mayor almacenamiento.

Usa el modo Pro para un control total

Activa el modo Pro en la aplicación de la cámara para ajustar de manera manual parámetros como el ISO, balanca de blancos, entre otros. Se recomienda también usar la regla de los tercios para una mejor composición de fotos.

Aprovecha la inteligencia artificial

Activando la Detección de escenas en los ajustes de la cámara te ayudará a obtener mejores resultados. La IA del Galaxy S24 FE te ayuda a ajustar automáticamente los parámetros para mejorar los colores y detalles según el ambiente. Puedes usar la función de Remaster para resultados más nitidos.

Captura en movimiento sin desenfoque

Opta por activar la función de Foto en movimiento para grabar segundos antes y después. Después, desde la galería tendrás la libertad de elegir el fotograma que más te guste. En caso de que las fotos salgan borrosas, puedes desactivar la opción de Seguimiento de enfoque automático.