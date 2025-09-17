- Hoy:
Los mejores 5 celulares Xiaomi que se recomiendan comprar en Perú en este 2025
Xiaomi figura como una de las marcas más prestigiosas del mundo por contar con un extenso catálogo de dispositivos móviles. Esto es lo que debes saber.
En pleno 2025, conseguir un smartphone de alto rendimiento, resulta casi una tarea imposible, pero Xiaomi tiene una gran variedad de teléfonos premium de diferentes precios y con características excelente. Revisa la lista de equipos que podrías considerar comprar debido a sus poderosas fichas técnicas.
¿Cuándo llegarán al Perú de forma OFICIAL los iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y Pro Max y cuáles serán sus precios?
Al igual que otras empresas que se destacan en el rubro tecnológico, Xiaomi sabe hacer lo suyo llegando a superar a otros competidores con smartphones bastante completos, no solamente por tener un precio justo, sino que también por un rendimiento potente.
Celulares Xiaomi que se recomiendan comprar en Perú
|Modelo
|Precio
|Características
|Xiaomi 15 Ultra
|4,500 - 5,500
|El rey de la gama alta: Snapdragon 8 Elite, cámara cuádruple Leica (200 MP periscópica con zoom 4.3x), pantalla AMOLED 6.73" 120 Hz y batería 5,410 mAh con carga 90W. Ideal para fotografía pro y gaming intensivo. Disponible en Xiaomi Perú.
|Xiaomi 15
|3,000 - 3,800
|Gama alta equilibrada: Mismo procesador elite, triple cámara 50 MP Leica, pantalla 6.36" LTPO y batería 5,240 mAh. Perfecto para usuarios exigentes sin el "Ultra" excesivo. Gran valor en Falabella.
|Xiaomi 14T Pro
|2,200 -2,800
|Gama media-alta: MediaTek Dimensity 9300+, triple cámara 50 MP Leica, pantalla AMOLED 6.67" 144 Hz y carga inalámbrica 50W. Excelente para multimedia y batería todo el día. Ofertas en Promart.
|Redmi Note 14 Pro+ 5G
|1,200 - 1,600
|Gama media estrella: Dimensity 7300 Ultra, cámara 200 MP con IA, pantalla AMOLED 6.67" 120 Hz y carga 120W. Rendimiento fluido para apps y fotos diarias. Muy popular en Mercado Libre Perú.
|POCO X7 Pro
|900 - 1,200
|Gama media económica: Dimensity 8400 Ultra, pantalla AMOLED curva 6.67" 120 Hz, batería 5,500 mAh con carga 90W. Ideal para gamers y uso intensivo a bajo costo. Accesible en Xiaomi Perú.
Con estos modelos se va a disponer de una gran variedad de dispositivos móviles que tienen precios de diferentes rangos y que están disponibles en las tiendas en Perú. También es posible comprar sus cargadores en caso de no incluirse en la caja original.
Teléfonos Xiaomi que se recomiendan comprar. | Foto: Captura
Si bien es cierto que esta lista está compuesta por cinco potentes equipos, también se debe considerar otros modelos en caso los celulares presentados no se ajusten a tu presupuesto.
