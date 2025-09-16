- Hoy:
Es tan bueno que ni el Samsung A56 lo destrona: pantalla AMOLED 1,5K, procesador para jugar, 12GB RAM y fotos de 200MP
Xiaomi sigue siendo uno de los reyes de la gama media con este poderoso smartphone a buen precio. Por ello, hoy lo vas a conocer en todas sus virtudes.
Si estás en la búsqueda de un nuevo teléfono celular con mucha potencia, con pantalla con experiencia premium, con un rendimiento soberbio hasta para jugar, una batería que carga en poquísimos minutos, fotos con buena calidad y, todo ello, con un precio jugoso, entonces solo debes mirar un solo dispositivo: el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: pantalla
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus es uno de los gama media más poderosos de este 2025 con sobradas razones, como su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, con notable resolución 1,5K de 2,720 x 1,220 píxeles, a la vez de notable fluidez con sus 120 hercios de tasa de refresco, compatible con Dolby Vision, contenido en HDR10+, brillo máximo con 3,000 nits (igual que el iPhone 17), protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus 2 y resistencia acuática IP68.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: procesador y memoria
Por otro lado, nos topamos con el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 el cual te servirá para el gaming no excesivamente exigente, así como ir fluido con aplicaciones pesadas, así como RAM de 8GB y 12GB con LPDDR4X, a la vez de memoria interna de 256GB y 512GB con tecnología UFS 2.2 para descargas rápidas.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: batería y carga
La autonomía del Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus destaca por su batería de 5,110mAh, lo que representa una potencia de uso para casi un día de uso intenso; en tanto que su carga rápida de 120W nos permitirá tenerlo listo al 100 por ciento en unos 20 minutos.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: foto y video
La fotografía del celular que nos compete en esta jornada destaca por sus tres sensores traseros, con lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y frontal de 20 megapíxeles.
En cuanto al video, el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus puede grabar en 4K a 30fps, en el resto de lentes lo harás en 1080p.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: software y actualizaciones
Este terminal nos trae sistema operativo HyperOS basado en Android 14, contando con una política de actualizaciones de 4 años promedio para dar soporte al software, a la vez de 4 años para los parches de seguridad.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: precio en 2025
Si quieres comprarte el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. este es el precio del mismo, dependiendo de tu país:
- Colombia: desde los 1,294.476 pesos:
- Perú: desde los 1,180 soles:
- México: desde los 6,663 pesos.
- España: desde los 290 euros (Amazon).
