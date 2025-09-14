Xiaomi 15T y 15T Pro: fecha oficial de lanzamiento, precio, novedades y características

El lanzamiento de los nuevos iPhone 17 han conmocionado el mundo de la tecnología, pero mientras aún todos hablan de esto, lo cierto es que estamos en la recta final para que Xiaomi lance sus novísimos 15T y 15T Pro, por lo que en las siguientes líneas vamos a conocer todas las novedades y confirmaciones sobre estos dispositivos que, se espera, se mantengan como los reyes de la gama alta "económica".

Fecha de lanzamiento del Xiaomi 15T y 15T Pro

La prestigiosa marca china ha confirmado la fecha oficial de lanzamiento de los nuevos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, la cual tendrá lugar en medio de un evento global que los asiáticos catalogan como "Far closer" que sería el espacio en el que esta familia verá sus nuevos terminales para el próximo 24 de septiembre.

Precios del Xiaomi 15T y 15T Pro

No tenemos confirmación oficial de los precios de los Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, pero de acuerdo a filtraciones, se estima que el 15T en su versión 12GB + 256GB estaría bordeando los 649 euros.

Por otro lado, el modelo 15T Pro arrancaría con un costo de 799 euros, pero en una versión superior de 512GB de almacenamiento interno, se encontraría en un precio mayor llegando hasta los 899 euros.

Novedades del Xiaomi 15T y 15T Pro

Pese que los asiáticos no han confirmado mucho sobre las especificaciones de sus nuevos terminales 15T y 15T Pro, lo cierto es que estos, se sabe, experimentarán un salto de calidad en el teleobjetivo continuando con la colaboración con LEICA.

Asimismo, se hará hincapié en la integración de HyperOS con mejoradas funciones de IA, las cuales vemos hoy en los tope de gama como los Xiaomi 15 o 15 Ultra, dando mayores herramientas para las tomas de foto y grabación de video, a la vez de mejoras de productividad, traducción en tiempo real,

Qué características esperar del Xiaomi 15T y 15T Pro

Lo que sabemos por rumores y/o filtraciones, es que esta nueva familia de Xiaomi 15T, es que tendrán pantallas OLED planas de unos 6,83 pulgadas, resolución 1.5K, con tasa de refresco hasta los 144 hercios (Hz). En el caso del 15T Pro con mayor brillo (nits).

Al pasar al procesador, el 15T contará con el MediaTek Dimensity 8400 Ultra, mientras el Pro con el MediaTek Dimensity 9400+. No debemos dejar de lado su RAM de 12GB con LPDDR5X, mientras que la memoria interna llegará hasta los 512GB (15T Pro) con tecnología UFS 4.0.

En cuanto a la cámara, se continuará la colaboración con LEICA, pero en el 15T Pro habrá mayor calidad fotográfica. Eso sí, ambos tendrán un lente principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 13 megapíxeles y teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico 5X, en tanto que la frontal de 32 megapíxeles.

Por su parte, la batería del 15T y 15T Pro será de 5,500mAh, mientras que la carga rápida del primero será de 67W, en tanto que la del segundo de 90W.

