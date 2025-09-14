Conoce este Samsung que humilla a Xiaomi: cuesta poco, mucha IA, pantalla Super AMOLED, RAM de 8GB y triple cámara

Desde que Samsung decidió poner mucho más amor a su gama media, la marca surcoreana se ha consolidado como uno de los competidores de mayor renombre en este rango de precio, por lo que el 2025 nos han vuelto a sorprender con sus mejores exponentes en la familia Galaxy A, entre los los cuales destaca con luz propia el Samsung A36.

Pantalla grande, procesador competente y gran autonomía

Para comenzar, debemos decir que el Samsung A36 cuenta con 195 gramos de pesos, los cuales contienen una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, dotado de una notable resolución FullHD+, además de 120 hercios de tasa de refresco, a la vez de posee protección anticaídas con Corning Gorilla Glass Victus y resistencia acuática con IP67.

Asimismo, su rendimiento está acompañado con el procesador de la casa Snapdragon 6 Gen 3, a la vez de un RAM en versiones de 6GB y 8GB, en tanto que su memoria interna es de 128GB y 256GB.

En cuanto a la autonomía, el Samsung A36 nos trae una potencia muy positiva, gracias a su batería de 5,000mAh, por lo que podrás usarlo casi todo el día, mientras que su carga rápida de 45W asegura que el dispositivo esté listo al 100 por ciento en unos 50 minutos.

Fotos con mucha calidad para su precio

Del mismo modo, su apartado de cámaras nos presenta tres sensores traseros, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

Por su parte, la grabación de video, esta solo puede llegar a 4K a 30fps. pero recuerda que solo alcanzarás esta resolución desde la cámara principal y el sensor delantero. Si quieres 60fps, tendrás que usarlo en 1080p.

Software con IA y muchas actualizaciones

No menos importante es que el Samsung A36 nos trae el OneUI 7 basado en Android 15 como sistema operativo, que es de los mejore que podremos encontrar por su estabilidad, fluidez, posibilidades de personalización, además de contar con Galaxy AI, la inteligencia artificial de esta marca.

En este mismo apartado, contaremos con una voluminosa política de actualizaciones: de 6 años para dar soporte al software, pero también para lo que son los parches de seguridad del dispositivo.

Precio del Samsung A36

Si te decantas por hacerte con el Samsung A36 en 2025, entonces lo puedes encontrar en México desde los 4,109 pesos; en Perú desde los 999 soles; en Colombia desde los 1,094.050 pesos; en España desde los 213 euros (idealo.es).