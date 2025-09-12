- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1
- Eliminatorias 2026
- Selección Peruana
- Colombia vs EE.UU. Vóley
- Mundial de desayunos
¿Por qué todos buscan este OPPO más que el Samsung A16? 6GB RAM, buena batería y resiste climas extremos
OPPO tiene un celular económico que tiene características impresionantes como una pantalla que funciona mojada, gran resistencia y mucho almacenamiento.
Pese a que en la actualidad sigue luchando sigue peleando por estar al mismo nivel de presencia en el mercado que Honor, Xiaomi o Motorola, OPPO no se rinde y sigue luchando por mantenerse vigente, por lo que cuenta con dispositivos de todo tipo de precios, como es el caso del OPPO A40, un terminal que cumple más que bien para el uso diario, pero que tiene una notable fortaleza en su resistencia que envidian los gama alta.
PUEDES VER: Dicen que es el mejor gama media por sus cámaras superiores al Samsung A56: ¿Por qué todos aman este Honor?
OPPO A40: pantalla, procesador y batería
El OPPO A40 nos abre las puertas con una pantalla LCD de 6,72 pulgadas, acompañados de una resolución HD+ de 1,604 x 720 píxeles, junto con tasa de refresco de 90 hercios que supera a los 60Hz del iPhone 16, un brillo máximo óptimo de 1,000 nits y protección anticaídas Panda Glass.
El procesador de este celular de marca china es el Qualcomm Snapdragon 6S 4G Gen 1, el que está compensado con RAM de 4GB y 6GB con LPDDR4X, a la vez de memoria interna de 128GB y 256GB con tecnología eMMC 5.1 para descargas rápidas, pero que puedes ampliar hasta los 1TB con tarjetas microSD.
Por otro lado, el OPPO A40 nos trae una batería notable de 5,100mAh con la cual tendrás potencia de uso por casi un día, a la vez de carga rápida de 45W, lo que hará posible que el celular esté listo al 100 por ciento en unos 50 minutos, aproximadamente.
OPPO A40: resistencia de otro nivel
Uno de los grandes puntos fuertes de este terminal es su notable resistencia, primero que todo nos topamos certificación IP54, que lo hace impermeable al polvo y a las salpicaduras de agua.
Asimismo, tiene resistencia militar MIL-STD-810H que lo hace aguantar sin problemas calores elevadísimos, fríos bajo cero, presiones fuertes en altas latitudes.
No menos importante, es que el OPPO A40 como otros celulares de la marca china vienen con la tecnología Splash Touch, lo que permite utilizar y desplazarte por la pantalla de este dispositivo con el panel mojado.
OPPO A40: foto y video
El OPPO A40 no luce por su apartado fotográfico que podríamos catalogar como "modesto", ya que solo cuenta con un lente trasero de 50 megapíxeles, solo acompañado por un sensor Flickr, en tanto que su frontal es de solo 5 megapíxeles.
OPPO A40: sistema operativo
El OPPO A40 nos trae ColorOS 14.0 basado en Android 14, además de una política de actualizaciones de 2 años para dar soporte al software, a la vez de 3 años para los parches de seguridad.
OPPO A40: precio en 2025
Si te ha convencido el OPPO A40 este 2025, entonces en México lo puedes adquirir desde los 2,399 pesos; en Perú desde los 570 soles (Entel); en Colombia desde los 574.300 pesos; en España desde los 99 euros (Amazon).
- 1
El Xiaomi 15T Pro será el REY de la gama alta "económica": características filtradas, precio y fecha de lanzamiento
- 2
Este Oppo con Inteligencia Artificial supera al Galaxy A56 con sus cámaras 4K, batería 6000 mAh y resistencia IP69
- 3
Buen precio, batería duradera y cámara HD: este Motorola graba en 4K, 512GB de almacenamiento y tiene 16 GB de RAM
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50