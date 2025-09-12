Mejora la cámara, batería y potencia del Samsung Galaxy A56 con estos trucos

Los teléfonos inteligentes siguen evolucionando y uno de los que se lanzó recientemente es el Samsung Galaxy A56, que tiene componentes realmente poderosos. A pesar de su configuración de fábrica, es posible mejorar todo el rendimiento con ciertos trucos que quizás no conozcas y que puedes empezar a aplicar en este celular.

El Samsung Galaxy A56 5G es uno de los dispositivos móviles de la gama media que se destacan en el 2025 con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con un procesador potente y batería de 5000 mAh que es garantía absoluta de 29 horas de reproducción de video. Es posible optimizarse algunos ajustes y trucos simples. No requiere la instalación de aplicaciones externas.

Mejora la cámara para capturar fotos y videos nivel pro

La cámara del Galaxy A56 incorpora herramientas de inteligencia artificial como Nightography para fotos nocturnas y best face para retratos grupales. Estos son los trucos que te ayudarán a elevar la calidad aún más.

Activa las funciones de IA: abre la aplicación de la cámara y ve a "Más" y luego a "Ajustes". Habilita Nightography para mejorar fotos en baja luz automáticamente y Best Face para seleccionar las mejores expresiones en fotos grupales.

Personaliza el botón del obturador: en la aplicación de la cámara, entra en Ajustes y luego en "Controles de la cámara" y mueve el botón de disparo a una posición más cómoda. Esto ayuda a facilitar rápidamente y evita toques accidentales.

Limpia el lente y usa el modo Pro: antes de fotografiar, limpia el lente suavemente para evitar la borrosidad. En la misma aplicación de la cámara, usa "Pro" para ajustar manualmente ISO, balance de blancos y exposición.

Configuraciones para optimizar el Samsung A56. | Foto: Captura

Mejora la batería para extender la autonomía

La batería de 5000 mAh es bastante eficiente, pero factores como el uso intensivo o aplicaciones o aplicaciones exigentes en segundo plano pueden limitarlo. Esta configuración te ayudará a que dure más de un día y medio.

Activa el modo de optimización: dirígete a Ajustes, Cuidado del dispositivo, batería y selecciona el modo de energía para optimizarlo. Esto ayuda a ajustar el rendimiento automáticamente cuando el teléfono está inactivo, llegando a ahorrar hasta un 20% de batería.

Gestiona las aplicaciones en segundo plano: desde ajustes podrás revisar el cuidado de dispositivo, batería y uso de batería para poder identificar las aplicaciones que consumen más.

Mejora la potencia para volverlo como nuevo

El Samsung Galaxy A56 viene integrado con el ONE UI 7 con inteligencia artificial, pero con el tiempo puede llegar ralentizarse por el uso de muchas aplicaciones o simplemente el caché. Estos tips te ayudarán a mejorar su rendimiento.