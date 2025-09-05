Buen precio, batería duradera y cámara HD: este Motorola graba en 4K, 512GB de almacenamiento y tiene 16 GB de RAM

A pesar del esperando lanzamiento del iPhone 17 Pro Max de Apple, algunos usuarios todavía están en busca de conseguir el teléfono más equilibrado en cuanto a precio, calidad y rendimiento. El Motorola Edge 50 Fusion cumple con estos requisitos y podría convertirse en tu mejor elección. Échale un vistazo a sus características para saber cuáles son sus componentes y si vale realmente la compra.

Motorola Edge 50 Fusion: procesador, almacenamiento y especificaciones

Motorola cuenta con un extenso catálogo de dispositivos móviles y entre ellos se destaca el modelo Edge 50 Fusion que cuenta con características que permiten un alto rendimiento y la funcionalidad es perfecta por todos los componentes internos, además de su diseño premium.

Entre las características que más se destacan el Motorola Edge 50 Fusion está su pantalla pOLED de 6,70 pulgadas que ofrece una excelente resolución de 1080x2400 en calidad FullHD+. También es capaz de ofrecer hasta 144 Hz para mejorar la experiencia visual y sin pausas. También, está protegida por el Corning Gorilla Glass 5.

Para completar la buena experiencia, debes tener en cuenta también que viene integrado con la tecnología Dolby Atmos que proporciona un sonido bastante envolvente para mejorar la experiencia del usuario con un volumen alto y sin perder la calidad.

Potente teléfono de Motorola. | Foto: Captura

Por otro lado, el Motorola Edge 50 Fusion trabaja con el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, que se complementa con la RAM de 8GB, 12GB y 16GB. Para guardar las fotos, videos, aplicaciones y más, se contará con diferentes modelos de 128GB, 256GB y 512GB.

Cámara del Motorola Edge 50 Fusion

Este smartphone cuenta con una cámara dual que incluye un lente principal de 50 megapíxeles, así como un lente gran angular y macro de 13 megapíxeles. Para los amantes de los selfies, se cuenta con una cámara frontal de 32 megapíxeles. Lo mejor de todo es que se puede grabar en calidad 4K.

Batería duradera con gran autonomía

El Motorola Edge 50 Fusion ofrece una batería con capacidad de 5000 mAh que es garantía de una autonomía bastante poderosa. La carga rápida que se admite es de 68W, lo que quiere decir que se podrá recargar la energía en poco tiempo para usarlo durante más de un día.