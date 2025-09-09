0
iPhone 17: ¿Cuál será su precio en Perú y cuándo iniciará la venta de forma oficial?

Hecho el lanzamiento de los iPhone 17, lo que sigue es la reserva y luego la venta progresiva en todo el mundo. Conoce AQUÍ sus precios tentativos en Perú.

Joel Dávila
Ya se lanzaron oficialmente los nuevos iPhone 17.
Ya se lanzaron oficialmente los nuevos iPhone 17.
La espera terminó y, finalmente, Apple llevó a cabo su evento de lanzamiento en el cual estrenaron su nueva familia de smartphones: los iPhone 17, confirmando sus especificaciones y también precios, por lo que hay enorme expectativa por saber cuáles serán los costos de estos terminales recién estrenados de la marca estadounidense en tierras latinoamericanas.

Por ello, en las siguientes líneas, veremos los que podrían ser los potenciales precios de este smartphone en el Perú, siempre sabiendo que estos, en países hispanoamericanos, como en otras partes del mundo, llegan con aumento debido a factores variados como impuestos, envío, entre otros.

Precios confirmados del iPhone 17 de Apple y todos los modelos.

¿Cuánto cuesta el iPhone 17?

En el Campus Apple Park en Cupertino, California, la compañía de la manzana lanzó los nuevos iPhone 17 en un evento especial dedicado a estos smartphones y otros widgets de la empresa, ceremonia donde no solo conocemos su diseño y principales características, además de confirmar sus precios para los Estados Unidos.

  • iPhone 17: a partir de US$ 799 dólares.
  • iPhone 17 Air: a partir de US$ 999 dólares.
  • iPhone 17 Pro: a partir de US$ 1,099 dólares
  • iPhone 17 Pro Max: a partir de US$ 1,199 dólares.

Precio del iPhone 17 en Perú

Pese a que aún no contamos con los precios confirmados para países como los hispanoamericanos, podremos deducir un aproximado basado en su costo en dólares.

  • iPhone 17: a partir de S/ 2,803.82 soles.
  • iPhone 17 Air: a partir de S/ 3,464.33 soles.
  • iPhone 17 Pro: a partir de S/ 3,856.57 soles.
  • iPhone 17 Pro Max: a partir de S/ 4,207.48 soles.

Precio del iPhone 17 en México

  • iPhone 17: a partir de MXN$ 19,999.
  • iPhone 17 Air: a partir de MXN$ 25,999.
  • iPhone 17 Pro: a partir de MXN$ 28,499.
  • iPhone 17 Pro Max: a partir de MXN$ 30,999.

Precio del iPhone 17 en Colombia

  • iPhone 17: a partir de COP$ 3,160.848
  • iPhone 17 Air: a partir de COP$ 3,952.050.
  • iPhone 17 Pro: a partir de COP$ 4,347.650.
  • iPhone 17 Pro Max: a partir de COP$ 4,743.251.

Estos son los precios de los nuevos cuatro modelos del iPhone 17.

¿Cuándo estará disponible en Perú el iPhone 17?

Una vez que los iPhone 17 fueran lanzados al mercado este 9 de septiembre, lo que sigue son las reservas de estos celulares, a los cuales se podrá acceder desde este viernes 12 de septiembre.

Es decir, que en dicho día comenzarán las ventas anticipadas, mientras que a partir del viernes 19 de septiembre de 2025, comenzará la entrega de las reservas, así como la disponibilidad de los iPhone 17 en tiendas físicas como virtuales.

Eso sí, tengamos en cuenta que la llegada de estos dispositivos a los mercados latinoamericanos se dará de forma progresiva. Cabe recordar que, por ejemplo, en Perú el iPhone 16 de 2024 estuvo a la venta desde octubre de dicho año, un mes después del lanzamiento en los Estados Unidos.

