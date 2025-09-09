Lanzamiento del iPhone 17 en Estados Unidos: Cuándo inicia su venta y cuáles son sus precios

Apple lanzamiento iPhone 17: este martes 9 de septiembre la compañía presentará oficialmente su nueva generación de smartphones, el iPhone 17, en su esperado evento anual de otoño. Las expectativas son muy altas, ya que se anticipan importantes novedades tanto en el diseño como en el sistema operativo, especialmente para el modelo más avanzado, el iPhone 17 Pro Max.

¿Cuándo podré comprar el nuevo iPhone 17 en Estados Unidos?

Según CNN en Español, las ventas anticipadas comenzarán el viernes 12 de septiembre en Estados Unidos, y los nuevos modelos estarán disponibles para todos a partir del 19 de septiembre.

¿Cuándo es el lanzamiento del iPhone 17?

Apple dará a conocer la nueva generación del iPhone 17 este martes 9 de septiembre, en un evento especial que se llevará a cabo en su sede, el Apple Park, en Cupertino, California.

¿A qué hora es el evento de lanzamiento del iPhone 17 de Apple?

Hoy, martes 9 de septiembre de 2025, Apple presenta su esperado evento "Awe Dropping" para lanzar el iPhone 17. Puedes verlo en vivo a través de su canal de YouTube, en el horario correspondiente a tu país.

País Horario Estados Unidos 1:00 pm ET / 10:00 am PT México (CDMX) 11:00 am Panamá 11:00 am El Salvador 11:00 am Guatemala 11:00 am Costa Rica 11:00 am Nicaragua 11:00 am Perú 12:00 pm Colombia 12:00 pm Ecuador 12:00 pm Venezuela 1:00 pm Bolivia 1:00 pm Puerto Rico 1:00 pm República Dominicana 1:00 pm Canadá 1:00 pm Chile 2:00 pm Argentina 2:00 pm Paraguay 2:00 pm Uruguay 2:00 pm Brasil 2:00 pm Reino Unido 6:00 pm España 7:00 pm Alemania 7:00 pm Italia 7:00 pm Francia 7:00 pm

¿Cuánto costará el iPhone 17 Pro Max en Estados Unidos?

Aunque Apple aún no ha confirmado el precio, algunos expertos estiman que el iPhone 17 podría costar alrededor de 50 dólares más que el modelo anterior. Para que te hagas una idea, estos fueron los precios de lanzamiento del iPhone 16:

iPhone 16: 799 USD

iPhone 16 Plus: 899 USD

iPhone 16 Pro: 999 USD

iPhone 16 Pro Max: 1,199 USD

Entonces, los precios aproximados del iPhone 17 son: