¿Cuánto costará el iPhone 16 Pro Max tras el lanzamiento del iPhone 17 Pro Max?

Con el lanzamiento del iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, se estima que los precios de los celulares anteriores serán menores. El nuevo iPhone llega con grandes características y también un diseño nunca antes visto con la cámara trasera.

Con el lanzamiento del iPhone 16 Pro Max en septiembre de 2024, Apple aplicó su estrategia de descontinuar la venta oficial del iPhone 15 Pro Max en sus tiendas oficiales, como es habitual con los modelos Pro de la generación anterior. Este método se aplicaría nuevamente con el lanzamiento del iPhone 17 Pro Max.

Precio del iPhone 16 Pro Max tras el lanzamiento del iPhone 17 Pro Max

Apple siempre prioriza el stock del nuevo iPhone que fabrica y de aquí en adelante será el iPhone 17 Pro Max, lo que quiere decir que los precios del iPhone 16 Pro Max podrían reducirse en sitios autorizados, reacondicionados o de segunda mano debido a la demanda el mercado de competencia con el nuevo lanzamiento.

Teniendo como referencia los últimos lanzamientos de Apple, el iPhone 15 Pro Max empezó con un precio de 1,199 dólares con el modelo de 256GB y tras el lanzamiento del iPhone 16, el precio bajó en 100 dólares; sin embargo, esto no quiere decir que este caso se repetirá, ya que todo depende de la empresa oficial.

iPhone 17 Pro Max. | Foto: Captura

¿Cuándo se vende el iPhone 17 Pro Max?

Las reservas del iPhone 17 Pro Max empezarán a partir del 12 de septiembre, por lo que todos los usuarios de diferentes partes del mundo podrán separar este dispositivo móvil para recibir durante los próximos días. La venta oficial en diferentes países empezará unas semanas más tarde.