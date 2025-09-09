- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Venezuela vs Colombia
- Bolivia vs Brasil
- Ecuador vs Argentina
- Chile vs Uruguay
- La Tinka
¿Cuánto costará el iPhone 16 Pro Max tras el lanzamiento del iPhone 17 Pro Max?
Apple expandirá su catálogo de teléfonos con la nueva serie de iPhone 17 que tendrá un precio elevado a los modelos anteriores de los dispositivos de Apple.
Con el lanzamiento del iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, se estima que los precios de los celulares anteriores serán menores. El nuevo iPhone llega con grandes características y también un diseño nunca antes visto con la cámara trasera.
PUEDES VER: El Xiaomi que pone en riesgo a Apple: tiene 32GB de RAM, 1 TB de memoria, precio bajo y cámara HD
Con el lanzamiento del iPhone 16 Pro Max en septiembre de 2024, Apple aplicó su estrategia de descontinuar la venta oficial del iPhone 15 Pro Max en sus tiendas oficiales, como es habitual con los modelos Pro de la generación anterior. Este método se aplicaría nuevamente con el lanzamiento del iPhone 17 Pro Max.
Precio del iPhone 16 Pro Max tras el lanzamiento del iPhone 17 Pro Max
Apple siempre prioriza el stock del nuevo iPhone que fabrica y de aquí en adelante será el iPhone 17 Pro Max, lo que quiere decir que los precios del iPhone 16 Pro Max podrían reducirse en sitios autorizados, reacondicionados o de segunda mano debido a la demanda el mercado de competencia con el nuevo lanzamiento.
Teniendo como referencia los últimos lanzamientos de Apple, el iPhone 15 Pro Max empezó con un precio de 1,199 dólares con el modelo de 256GB y tras el lanzamiento del iPhone 16, el precio bajó en 100 dólares; sin embargo, esto no quiere decir que este caso se repetirá, ya que todo depende de la empresa oficial.iPhone 17 Pro Max. | Foto: Captura
¿Cuándo se vende el iPhone 17 Pro Max?
Las reservas del iPhone 17 Pro Max empezarán a partir del 12 de septiembre, por lo que todos los usuarios de diferentes partes del mundo podrán separar este dispositivo móvil para recibir durante los próximos días. La venta oficial en diferentes países empezará unas semanas más tarde.
- 1
Lanzamiento del iPhone 17 en Estados Unidos: Cuándo inicia su venta y cuáles son sus precios
- 2
Buen precio, batería duradera y cámara HD: este Motorola graba en 4K, 512GB de almacenamiento y tiene 16 GB de RAM
- 3
Adiós Samsung S24 con este Xiaomi barato que todos buscan en 2025: triple cámara, procesador gamer y 12GB RAM
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50