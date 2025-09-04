0
No necesitas comprar el Galaxy A56: su 'hermano menor' es más potente, tiene pantalla AMOLED y cámaras 4K

El Galaxy A36 es considerado como el mejor gama media de este 2025, ya que tiene procesador Snapdragon, cámara de 50MP con IA y carga rápida de 45W.

Daniel Robles
El Galaxy A36 5G de Samsung es uno de los teléfonos gama media más potentes y baratos que puedes comprar en 2025.
El Galaxy A36 5G de Samsung es uno de los teléfonos gama media más potentes y baratos que puedes comprar en 2025. | Foto: Mike Andronico/CNN Underscored
Los teléfonos de Samsung son algunos de los dispositivos más populares del mercado global, puesto que tienen buena calidad y sus precios son más bajos que un iPhone de Apple.

Para este 2025, la firma coreana presentó su nueva familia de teléfonos de gama media, pero el modelo que más ha llamado la atención es el Galaxy A36 5G, un smartphone que tiene mejor procesador que el A56 y la misma configuración en cámaras, batería, pero con un mejor precio. ¿Quieres conocer todas las especificaciones de este potente Android? Aquí todos los detalles.

Galaxy A36 5G de Samsung: ficha técnica detallada

¿Qué es lo que buscas en un smartphone? ¿pantalla? ¿batería? ¿procesador? ¿cámaras? Pues bien, déjanos decirte que el Galaxy A36 tiene una performance muy elevada en todo sentido.

Para empezar debes saber que el Galaxy A36 tiene pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, una protección Gorila Glass Victus y una resolución FHD+.

La potencia del Galaxy A36 llega de la mano del procesador Snapdragon 6 Gen 3, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria interna y una batería de 5000 mAh con carga de 45W por cable.

Este es el Galaxy A36 5G de Samsung. Foto: www.ngocvumobile.vn

Sin embargo, el atributo más importante del Galaxy A36 es el sistema de cámaras: sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Videos en 4K totalmente garantizados y unas fotografías de alta calidad, incluso en ambientes con poca luz.

¿Qué tanto cuesta el Galaxy A36? Actualmente puedes comprarlo por 800 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 220 dólares. Es una de las mejores alternativas en la gama media para este 2025.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

