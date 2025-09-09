- Hoy:
Presentación del iPhone 17 Pro Max: ¿a qué hora y dónde ver el evento de Apple este 9 de septiembre?
Finalmente el día llegó. Apple presentará al mundo su teléfono más potente para este 2025. Conoce a qué hora inicia el Apple Event y dónde podrás verlo EN VIVO.
Este 9 de septiembre de 2025, Apple paralizará al mundo con la llegada de sus nuevos teléfonos de gama premium, los iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Estos cuatro modelos no solo renovarán su diseño, sino también mejorarán sus procesadores, cámaras, batería y otras funciones que se revelarán en el Apple Evento 2025.
El Apple Event 2025 es el evento clave en el que Apple presentará sus nuevos teléfonos, pero también otros equipos como Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3, iPad Pro, Apple TV 4K, Vision Pro y la llegada del iOS 26 para teléfonos y tabletas.
¿A qué hora se dará la presentación de los iPhone 17?
El Apple Event 'Awe Dropping' 2025 se realizará a la 1:00 pm. ET /10:00 am. PT. Sin embargo, el horario cambia dependiendo del país desde el cual lo veas, por lo que te dejamos los horarios a considerar para este evento. Para ver la presentación solo basta con ingresar a este LINK.
- México 11:00 am.
- Panamá 11:00 am.
- El Salvador 11:00 am.
- Guatemala 11:00 am.
- Costa Rica 11:00 am.
- Nicaragua 11:00 am.
- Perú 12:00 m.
- Panamá 12:00 m.
- Colombia 12:00 m.
- Ecuador 12:00 m.
- Venezuela 13:00 pm.
- Bolivia 13:00 pm.
- Puerto Rico 13:00 pm.
- Rep. Dominicana 13:00 pm.
- Canadá 13:00 pm.
- Chile 14:00 pm.
- Argentina 14:00 pm.
- Paraguay 14:00 pm.
- Uruguay 14:00 pm.
- Brasil 14:00 pm.
- Reino Unido 18:00 pm.
- España 19:00 pm.
- Alemania 19:00 pm.
- Italia 19:00 pm.
¿Qué novedades tendrán los nuevos iPhone 17?
Si bien Apple aún no ha liberado de forma oficial las características de sus nuevos teléfonos, en redes sociales como Weibo se han filtrado todas las especificaciones que tendrán estos nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Entre las nuevas mejoras figuran los nuevos procesadores Apple Bionic A19, mejores cámaras 8K, aumento en batería y carga rápida, además de una mejora en la Inteligencia Artificial
