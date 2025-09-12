- Hoy:
Cómo convertir un viejo televisor en un Smart TV: 4 dispositivos para hacerlo fácil y rápido
La compra de Smart TV sigue incrementando cada vez más, pero si tienes un televisor antiguo, también vas a poder tener las mismas funciones que un Smart TV.
En pleno 2025, no es necesario comprar un nuevo televisor para poder disfrutar del contenido de plataformas digitales como Netflix o YouTube. Estos dispositivos son capaces de convertir cualquier TV en un moderno Smart TV sin necesidad de tener un dispositivo de última generación.
Convertir un televisor antiguo en un potente Smart TV se ha convertido en cada vez más accesible gracias a los reproductores de streaming disponibles y que siguen ganando cada vez más popularidad en el mundo tecnológico. Su precio económico ha hecho que sea accesible para todo el público.
Convertir un viejo televisor en un Smart TV
El beneficio de estos dispositivos es porque tiene un costo mucho menor que un televisor inteligente y moderno de última generación. Esto permite tener acceso a las plataformas de entretenimiento y navegar por internet sin límites, así como tener aplicaciones disponibles sin necesidad de descargarlas.
Amazon Fire TV Stick 4K
Es el más asequible y versátil para personas que recién están iniciando en el método de convertir a un Smart TV. Se conecta vía HDMI y transforma el televisor tu TV en un centro de streaming que se puede controlar por voz con Alexa. Se puede ver contenido en 4K y tiene acceso a miles de aplicaciones y canales gratuitos.
Chromecast con Google TV
Resulta ser una opción perfecto si tiene otros dispositivos Android o quieres 'castear' desde tu teléfono. Se conecta en HDMI y ofrece una interfaz bastante personalizada con el uso de Google Assistant. Se recomienda para televisores antiguos con adaptadores.
Xiaomi TV BOX
Es una de las opciones más completas y populares en el mercado en la actualidad. Es garantía de una calidad con alta resolución (4K) y tiene accso a la Play Store que permite conectar a otros dispositivos vía USB.
Productos para convertir en Smart TV. | Foto: Captura
Apple TV 4K (3ra generación)
Es ideal para fans de Apple y ofrece una experiencia más fluida con sistema como tvOS, Siri y AirPlay. Aunque tiene un precio más elevado, es el más recomendable para quienes tienen diferentes dispositivos de la marca.
