¿No puedes ver Netflix ni Disney+ en tu TV? Este equipo pequeño y BARATO convierte tu televisor antiguo en Smart TV 4K

Si tienes un televisor antiguo o uno de última generación cuyas funciones multimedia no te convencen, entonces la respuesta a tus problemas tiene por nombre Xiaomi TV BOX S 3rd Gen, la cual promete mayor potencia, más fluidez, mejor imagen y un precio de infarto, si sabes donde comprarlo.

¿Qué es el Xiaomi TV BOX S 3rd Gen?

El Xiaomi TV BOX S 3rd Gen destaca por su versatilidad, ya que te da acceso a las aplicaciones más populares (y otras no tanto) como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV, HBO MAX, Spotify, entre muchas más, todas con las licencias oficiales y muchas actualizaciones.

Pero, eso no es todo, también podrás instalar apps adicionales, así como navegar por Internet y, aunque no lo creas, también podrás disfrutar de videojuegos.

El Xiaomi TV BOX S 3rd Gen sobresale de otras ofertas en este rubro por su interfaz sencilla como amigable la cual, al mismo tiempo, puedes personalizarla, lo que hacen que la tercera generación del Xiaomi TV BOX sea muy querido y buscado como primera opción por millones de usuarios en todo el mundo.

Sin embargo, esta nueva versión trae mejoras que hacían falta, sobre todo de la segunda generación, como un rendimiento mejorado, un procesador con mayor potencia, almacenamiento ampliado, a la vez de renovada compatibilidad con las nuevas tecnologías en sonido e imagen.

Características del Xiaomi TV BOX S 3rd Gen

Su sistema operativo es Google TV (Android TV), la cual es más que amigable con el usuario por su fluidez, a la vez de ser muy intuitiva, acoplada con el comando de voz Google Assistant en el control remoto.

En ese sentido, el procesador del Xiaomi TV BOX S 3rd Gen es un Quad Core ARM Cortex-A55 a 2.5 GHz, haciendo posible una navegación cómoda, sin lags, así como una reproducción estable, incluso en resoluciones 4K.

Su almacenamiento ahora tiene 32GB, algo no habitual en los TV BOX, por lo que hay mayores posibilidades de descargar más aplicaciones sin ralentizar el funcionamiento del equipo. Por otro lado, su RAM es de 2GB, que pese a parecer poco, va muy bien con el contenido multimedia.

La calidad de imagen del Xiaomi TV BOX S 3rd Gen llega a los 4K Ultra HD a 60fps, siendo compatible con contenido en HDR10+ y Dolby Vision, dos tecnologías que tiene incidencia en el mejoramiento de la imagen. No menor es la compatibilidad con Dolby Atmos que da un salto de calidad en el audio.

Su conectividad es WiFi 6 garantizando estabilidad de conexión, a la vez de continuar con la inclusión de Chromecast, herramienta clave para enviar contenido desde tu PC, tablet o celular directo al TV BOX. Su Bluetooth es 5.2. Cuenta también con entrada HDMI 2.1, puerto USB 2.0, conector de alimentación.

Cuánto cuesta el Xiaomi TV BOX S 3rd Gen

Si vives en Perú, el Xiaomi TV BOX S 3rd Gen podría costar unos 236 soles en Mercado Libre, 264 soles en Ripley, 259 soles en Falabella. Pero si buscas la versión global en AliExpress desde los 192 soles.