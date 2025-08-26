Tan potente y barato que hace palidecer al iPhone16 Plus: pantalla AMOLED 1.5K, RAM bestia de 12GB y carga en 15 minutos

Es verdad que muchos (me incluyo) extrañamos a Huawei por los grandes terminales que lanzaron, pero desde que Estados Unidos le impuso sanciones en 2019, el gigante chino dejó un hueco que supo llenar Xiaomi, siendo uno de los nombres más buscados y vendidos en el rubro de la tecnología.

Si bien compite codo a codo Samsung y Apple en el tope de gama, en la gama media reinan con un catálogo superior, donde su más reciente engreído es el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus que, en el papel y en los hechos, brilla en casi todos sus apartados.

Pantalla potente y procesador veloz

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus nos abre las puertas con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, además de estar acompañado con resolución 1.5K de 2,720 x 1,220 píxeles, una tasa de refresco superior gracias a sus 120 hercios, además de ser compatible con HDR10+, Dolby, protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus 2 y resistencia acuática con IP68.

En cuanto al rendimiento, este celular viene con el Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, a la vez de RAM de 8GB y 12GB con LPDDR4X, memoria interna (ROM) de 256GB y 512GB con tecnología UFS 2.2. Los entendidos lo catalogan como el mejor procesador de la gama media, entre otras cosas, por darte muy fluidez en usos rutinarios, pero también con aplicaciones exigentes y juegos con gráficos altos, eso sí, con ciertos calentamientos, pero nada exagerado.

Batería que carga en un abrir y cerrar de ojos

La autonomía del Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus es uno de sus grandes puntos a favor, dado su batería consta de 5,110mAh, lo que te dará capacidad de uso continuo para todo el día, además de estar secundado por una descomunal carga rápida de 120W, es decir, que el celular estará cargado al 100 por ciento entre 15 a 20 minutos.

Software mejorado con IA

Su lanzamiento nos sorprendió el HyperOS en Android 14 (como salió en 2025, lo ideal era que contara con Android 15). Mientras que su política de actualizaciones de 3 años para dar soporte al software y 4 años para los parches de seguridad, lo que nos parece insuficiente si lo comparamos con otros fabricantes como Samsung y Honor.

Asimismo, el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus viene integrado de forma nativa con Gemini, la inteligencia artificial de Google, aunque también promete una experiencia personalizada con Xiaomi HyperAI.

Fotos con resultados vistosos

En la fotografía, seremos honestos, no hay muchos cambios, es casi un calco de lo hecho en la generación anterior. Por ello, en la parte trasera, nos encontramos con un lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y frontal de 20 megapíxeles.

El video del Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus no es su fuerte, ya que solo podremos grabar en 4K a 30fps en la cámara principal, mientras que el gran angular y frontal llegan solo a los 1080p a 30fps. Eso sí, tiene una buena estabilización.

Precio en 2025

Si te quieres comprar hoy el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus, en México lo venden desde los 6,836 pesos; en Perú desde los 1,229 soles; en Colombia desde los 1,369.583 pesos; en España desde los 270 euros (Amazon).