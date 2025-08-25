Los 5 celulares Xiaomi que son buenos, con precios económico y los mejores para comprar en el 2025

A pesar del lanzamiento del iPhone 17 en septiembre, Xiaomi está entre las marcas referentes del sector tecnológico. La empresa tiene un amplio catálogo de opciones que, afortunadamente, varían entre diferentes precios y los modelos son exclusivos. Si estás pensando en comprar uno, esta guía detallada te servirá a tener una mejor idea de cuáles son los smartphones que se recomiendan comprar en el 2025.

Xiaomi es una empresa china que a lo largo de los últimos años ha trabajado para ser uno de los referentes y pretende mantenerse así. Actualmente, ha presentado un crecimiento mundial en el mercado de tecnología celular y los modelos que te presentaremos son algunos de los que se sugieren comprar si buscas rendimiento, duración, calidad fotográfica y precios cómodos.

Celulares Xiaomi para comprar en el 2025: buenos, económicos y los mejores

Xiaomi se destaca por ofrecer teléfonos con buen equilibrio entre la calidad-precio y el 2025 no será la excepción. En esta lista vas a encontrar los dispositivos que son recomendables comprar.

Xiaomi Redmi Note 15

Se trata del más asequible de la lista, además de contar con una batería con gran capacidad y autonomía. Este móvil es perfecto para aquellas personas que buscan un equipo lo suficientemente confiable a un precio no tan elevado. A continuación, las características principales y por qué deberías comprarlo.

Precio estimado: desde S/650 (6 GB + 128 GB) hasta S/800 (8 GB + 256 GB)

Procesador: Snapdragon 6s Gen 3, ideal para tareas cotidianas y juegos ligeros.

Pantalla: LCD de 6.9", FHD+, 144 Hz, 850 nits, fluida para videos y navegación.

Batería: 7,000 mAh con carga rápida de 33 W, hasta 2 días de autonomía.

Cámara: Principal de 50 MP, buena para fotos diurnas.

Extras: Certificación IP64 (resistencia a salpicaduras de agua)

Xiaomi Redmi Note 14 Pro (5G)

Con este Xiaomi, se podrá disfrutar de un equilibrio bastante sobresaliente que se destacan sus características bastante potentes como el rendimiento, cámara y diseño. Es ideal para los que prefieran un gama media premium y que no tenga un costo elevado.

Precio estimado: desde S/685 (8 GB + 128 GB) hasta S/900 (8 GB + 256 GB)

Procesador: Snapdragon 7s Gen 3 o MediaTek Dimensity 7300-Ultra (según versión), potente para multitareas y juegos moderados.

Pantalla: AMOLED de 6.67", 1.5K, 120 Hz, vibrante y nítida.

Batería: 5,500 mAh con carga rápida de 67 W, carga completa en ~40 minutos.

Cámara: hasta 200 MP (en versiones Pro), excelente para fotografía en su rango.

Extras: certificación IP68, diseño premium con curvas.

POCO X7 Pro

Si consideras que eres una persona apasionada por los videojuegos para dispositivos móviles y vas a invertir muchas horas en aplicaciones exigentes, entonces este POCO X7 Pro te puede interesar. Tiene un precio accesible y su batería es de larga duración.

Precio estimado: Desde S/900 (8 GB + 128 GB) hasta S/1,100 (8 GB + 256 GB)

Procesador: MediaTek Dimensity 8400-Ultra, excelente para juegos y tareas exigentes.

Pantalla: AMOLED de 6.83", 1.5K, 120 Hz, ideal para multimedia.

Batería: 6,500 mAh con carga rápida de 90 W, gran autonomía.

Cámara: Principal de 50 MP con OIS, sólida para fotos y videos.

Extras: IP68, diseño atractivo, pero con algo de bloatware en el software.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ (5G)

Con una potente cámara de 200 MP y una carga rápida de alto nivel, lo convierte en un celular ideal para quienes priorizar la fotografía y velocidad de carga. Cuenta con un precio competitivo y es el favorito de muchos en el mercado tecnológico.

Precio estimado: Desde S/900 (8 GB + 256 GB) hasta S/1,200 (12 GB + 512 GB)

Procesador: Snapdragon 7s Gen 3, gran rendimiento en gama media-alta.

Pantalla: AMOLED de 6.67", FHD+, 120 Hz, con colores vivos.

Batería: 5,110 mAh con HyperCharge de 120 W, carga ultrarrápida.

Cámara: Principal de 200 MP, destacada para fotografía detallada.

Extras: Diseño premium, HyperOS 2, pero sin cargador incluido.

Xiaomi 14T

Con este teléfono, podrás disfrutar de una gama media-alta con características que se asemejan a la gama alta casi a su perfección. Es posible sacar fotografías de calidad cinematográfica y tiene especificaciones que demuestran la excelencia de la marca.